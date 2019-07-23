دورية ليبية تحتجز قارب صيد إيطالي يقل سبعة بحارة، خمسة إيطاليين وتونسيان

Mardi 23 Juillet 2019



الأناضول

- روما- طرابلس/باريش ساتشكين، وليد عبد الله - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية احتجاز زورق دورية ليبي، قارب صيد إيطالي في مياه خليج سرت.وأوضحت الوزاراة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن زورق دورية ليبي احتجز قارب صيد إيطالي يسمى بـ"ترامونتانا"، في خليج سرت وأفراد طاقمه.وذكر البيان أن وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، أصدر تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، جوزيبي بوتشينو جريمالدي، باتخاذ الخطوات اللازمة على وجه السرعة، للإفراج عن قارب الصيد وطاقمه.وأضاف البيان أن أسباب احتجاز القارب غير واضحة، وربما بسبب قيامها بأنشطة صيدة في مياه توصف بأنها "عالية الخطورة".من جهته، قال آمر القطاع البحري بعملية "بركان الغضب" العقيد رضا عيسى، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إن عناصر حرس السواحل ضبطوا مركب صيد إيطالي دخل المياه الإقليمية، وكان يقل سبعة بحارة، خمسة إيطاليين وتونسيان لا يحملون أي ترخيص من السلطات الليبية.وأضاف عيسى، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، أن المركب متواجد الآن بميناء مصراتة البحري، وتم اقتياد طاقمه إلى جهات التحقيق.وأوضح أن "المحور البحري مجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر على العاصمة طرابلس، ولم نر ضرورة إعلان المنطقة الممتدة من سرت حتى زوارة منطقة عسكرية لعدم وجود تهديد منها حتى الآن".وأشار عيسى أنه "منذ بداية العدوان على طرابلس قمنا بتنفيذ أكثر من 128 عملية استطلاع وتسيير عدد من الدوريات في المنطقة، ضبطنا طيلة هذه الفترة 4 مراكب صيد أجنبية داخل المياه الإقليمية الليبية ضمن مناطق عملنا، وأنقذنا 2200 مهاجر غير شرعي"، دون توضيح ودون توجيه اتهام مباشر لأحد بأي شيء.ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات التونسية بشأن ما ذكره البيان بخصوص ضبط تونسيين.وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.