الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع

Mardi 23 Juillet 2019



الأناضول

- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين مارك إسبر وزيرا جديدا للدفاع، بعد نحو أسبوعين من ترشيحه من قبل البيت الأبيض للمنصب.وصوت 90 عضوا بالمجلس لصالح تعيين إسبر، فيما رفض 8 أعضاء، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.ويصبح إسبر بذلك رسميا وزيرا للدفاع خلفا لباتريك شاناهان الذي تولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع منذ مطلع العام الجاري.وفي يناير/ كانون الثاني 2019، عيّن ترامب، شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسب تقارير محلية.وكان إسبر قد عمل وزيرا للجيش منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ، وهو منصب مدني داخل وزارة الدفاع الأمريكية.