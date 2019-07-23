ترامب: آمل ألا نضطر لاستخدام ترسانتنا النووية

Mardi 23 Juillet 2019



الأناضول

- واشنطن - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن آمله "ألا يضطر لاستخدام الترسانة النووية" التي تمتلكها بلاده.جاء ذلك خلال خطاب متلفز، ألقاه خلال مشاركته في قمة طلابية تعقد سنويا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأذيع على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.وقال ترامب: "نعمل على تحديث ترسانتنا النووية وأصلي حتى لا نضطر يوما لاستخدامها".وأضاف: "بموجب المادة الثانية من الدستور (الأمريكي) لدي كل الحق في أن أفعل ما أريد باعتباري الرئيس".وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.وخلال خطابه، واصل الرئيس الأمريكي هجومه على النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي، من ذوي الأصول الأجنبية، لاسيما النائبة فلسطينية الأصل رشيدة طليب.وقال ترامب، عن "طليب"، إنها "مجنونة تماما، وليست شخصية عاقلة".ومنذ نحو أسبوع، يثير ترامب الجدل لكتابته سلسلة تغريدات وصفت بـ"العنصرية" ضد البرلمانيات الأربعة؛ حيث قال إنهن "مولودات في الخارج" وجئن من مناطق "منهارة وموبوءة بالجريمة"، واتهمهن بأنهن "يثرن المشكلات".وبينما لم يذكر ترامب في تغريداته أسماء محددة كما اعتاد، إلا أن التقارير الإعلامية تتحدث عن إشارته على الأرجح إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك (من أصل بورتريكي)، والنائبتين المسلمتين إلهان عمر من مينيسوتا (من أصل صومالي)، ورشيدة طليب من ميشيغان (من أصل فلسطيني)، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس (من أصل إفريقي).والثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرار يدين تغريدات ترامب "العنصرية" ضد أعضاء بالكونغرس من السيدات.