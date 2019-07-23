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مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
الأناضول - أبوجا/ آدم أبو بشال - لقي 10 أشخاص مصرعهم، في هجوم مسلح وقع شمال غربي نيجيريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على قرية زانغو بمقاطعة كاتسينا شمال غربي نيجيريا.


وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الهجوم أدى لمقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

ولفت المصدر إلى أن المهاجمين تعمدوا إتلاف أعداد كبيرة من الماشية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، غير أن المنطقة تشهد من وقت لآخر، صراعات مسلحة بين الرعاة والمزارعين.

ونهاية 2018، قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.

  
  
     
  
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