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انتخاب بوريس جونسون رئيسًا لحزب المحافظين ولوزراء بريطانيا

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
الأناضول - أعلن حزب المحافظين، الثلاثاء، فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفًا لـ "تيريزا ماي" التي استقالت رسميًا من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.

وفاز جونسون بحصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي هنت، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.


وقالت اللجنة في الجلسة العلنية التي عقدتها للإعلان عن الفائز، أن نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة الحزب بلغت 87.4%.

وفي أول تصريح له عقب اختياره زعيمًا للحزب ورئيسًا للوزراء، تعهد جونسون بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتوحيد المملكة، وهزيمة زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين.

وكان جونسون قد عمل صحفيًا، قبل أن يشغل منصب عمدة العاصمة لندن من العام 2008 إلى 2016، ثم أصبح وزيرًا للخارجية من 2016 وحتى 2018.

  
  
     
  
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