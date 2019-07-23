''المخازنية حضروا'' عرض موسيقي صوفي فرجوي في مهرجان جربة أوليس الدولي

Mardi 23 Juillet 2019



قدمت جمعية المخزن الثقافي مساء الاثنين 22 جويلية 2019، عرض "المخازنية حضروا" على ركح مسرح الهواء الطلق بحومة السوق جربة وذلك ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان جربة اوليس الدولي."المخازنية حضروا" هو عرض صوفي فرجوي بمشاركة مجموعة من المواهب الفنية الشابة لجمعية المخزن الثقافي، اختارت أن تكون انطلاقتها من خلال هذا العرض المختلف.هوعرض فني موسيقي يعكس الكثير من البحث والتجديد علي مستوى الموسيقي والايقاعات واللباس و الاضواء والكوريغرافيا، من إنتاج وإخراج الفنان محمد علي بن جمعة ويرافقه فيه الفنان والمبدع عادل بندقة.عرض تنقل بين ماهو موسيقي فرجوي صوفي على ركح تميز بالنشاط فتفاعل جمهور أوليس معه رقصا وغناء على أنغام مزجت بين الأصالة والحداثة بين الماضي والحاضر بين ذكر الله وسلام الروح.من بين الأغاني الصوفية التي اختار الفنان محمد علي بن جمعة تقديمها للجمهور "لا اله الا الله" و"نبع الإيمان" و"محمد يا رسول الله" و"صلى عليك الله"، واختتم السهرة بكوكتال من اغاني العيساوية ثم بالأغنية الحدث التي أثارت تفاعلا جماهيريا كبيرا وهي أغنية "يا للا جيتك بدخيل" وهي من التراث الموسيقي لجهة بنزرت.وقال الفنان عادل بندقة خلال ندوة صحفية عقدت بعد العرض، إنه قدم أربع أغاني جديدة مثل أغنية "نبع الإيمان" وأغنية "لا اله إلا الله".وعن مدى تشابه عرض "المخازنية حضروا" بعرض الحضرة لفاضل الجزيري قال محمد علي بن جمعة انه ابن الحضرة وان عرض المخازنية هو خليط جميل انطلق من الحضرة وأضاف لها لمسة إبداعية حديثة، ذلك أن اختياره تقديم أغاني قديمة من الحضرة كان مدروسا لإثارة الحنين الذي يحمله كل شخص بداخله للحضرة التونسية القديمة وفق توضيحه.وتتواصل بقية عروض المهرجان خلال الأيام القادمة، ويؤثث كل من الكوميديين كريم الغربي وبسام الحمراوي سهرة الأربعاء 24 جويلية بعرض مسرحية "دوبل فاس".