ليبيا.. هدوء حذر جنوبي طرابلس غداة قتال ضارٍ

Mardi 23 Juillet 2019
الأناضول - تشهد الأحياء الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، صباح الثلاثاء، هدوءا حذرا بعد يوم من معارك ضارية، فيما أقر مصدر عسكري تابع لحكومة "الوفاق" بإحراز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر "تقدما ليس كبيرا" في محور "عين زارة".
وأفاد مراسل الأناضول، أن المواجهات المسلحة كانت قد اندلعت في محوري "عين زارة" و"طريق المطار" و"شارع الخلاطات" جنوبي طرابلس.
وطيلة مساء الإثنين، سُمعت أصوات الانفجارات، قبل أن تتوقف مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسط هدوء حذر.
فيما أفاد مصدر عسكري بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بأن قواتهم "لا تزال تحافظ على تمركزاتها بأغلب محاور القتال في طرابلس باستثناء عين زارة، حيث أحزرت قوات حفتر تقدمات ليست كبيرة".
وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الطيران الحربي لا يزال يسمع بوضوح في مناطق الاشتباكات دون تحديد تبعيته.
والإثنين، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، تصدّيها لهجوم عنيف شنه جيش "حفتر" على عدة محاور جنوبي طرابلس، وقالت إنها أسرت 11 عنصرًا من قواته.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.
وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المواجهات المسلحة كانت قد اندلعت في محوري "عين زارة" و"طريق المطار" و"شارع الخلاطات" جنوبي طرابلس.
وطيلة مساء الإثنين، سُمعت أصوات الانفجارات، قبل أن تتوقف مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسط هدوء حذر.
فيما أفاد مصدر عسكري بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بأن قواتهم "لا تزال تحافظ على تمركزاتها بأغلب محاور القتال في طرابلس باستثناء عين زارة، حيث أحزرت قوات حفتر تقدمات ليست كبيرة".
وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الطيران الحربي لا يزال يسمع بوضوح في مناطق الاشتباكات دون تحديد تبعيته.
والإثنين، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، تصدّيها لهجوم عنيف شنه جيش "حفتر" على عدة محاور جنوبي طرابلس، وقالت إنها أسرت 11 عنصرًا من قواته.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.
وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.
En continu
- Hier 22:06 الدورة الاولى لمصيف الكتاب في منوبة
- Hier 16:11 لقاء وزير العدل بسفير هولندا بتونس
- Hier 15:35 هل سيطر نبيل القروي على قصر قرطاج ؟
- Hier 14:23 رحيل صابرين شيماء أجمل المذيعات العرب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:18
|19:36
|16:16
|12:33
|05:17
|03:33
|
33°
|35°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|35°-24
|36°-25
|36°-26
|41°-27
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 320) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 271) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 439) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 417) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 351) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 51 680) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 539) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 204) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 932) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 882) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 513) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 454) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 43 419) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 682) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 459) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 39 025) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 716) البيان الفضيحة..
( 37 556) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 799) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 412) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
Par:lechef ( )
Sur: جوهر بن مبارك: يجب أن يتولى رئيس الحكومة اصدار القانون الإنتخابي بنفسه