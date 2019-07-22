Radio Babnet Tunisie On Air: Vivaldi - .....  

ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة إثر سقوط قذائف

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
الأناضول - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه لسقوط قذائف.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن إدارة المطار، دون تحديد مصدر تلك القذائف أو حجم الأضرار التي وقعت جراء القصف.


ويوم الخميس الماضي، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، عودة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات جراء قصف جوي استهدف المطار.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة.

ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي، دون أن تحقق تقدما كبيرا.

  
  
     
  
festival-df7b5345352ba180bf61228ee58d40a6-2019-07-22 21:16:22






0 de 0 commentaires pour l'article 186209



En continu

الاثنين 22 جويلية 2019 | 19 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:36 16:16 12:33 05:17 03:32
25°
 24° % 65 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2336°-2436°-2536°-2639°-27
  • Avoirs en devises
    15991,4

  • (22 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,22201 DT        1$ =2,86199 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juill)   586,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563831701|186209 675|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires