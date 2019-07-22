''الوفاق'' تتواصل مع تونس بشأن طائرة تابعة لحفتر هبطت اضطرارياً

Lundi 22 Juillet 2019



الأناضول

- طرابلس/ جهاد نصر - شكلت السفارة الليبية في تونس لجنة للتواصل مع السلطات التونسية بشأن طائرة حربية تابعة لقوات قائد الشرق الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر هبطت اضطراريًا في البلاد.وقالت السفارة، في بيان مقتضب على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الخطوة جاءت بتكليف من القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول.ولم تذكر السفارة الليبية أي تفاصيل عن اللجنة أو طلباتها، فيما قال مصدر ليبي، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن المعلول "طلب بالفعل من تونس تسليم الطائرة وقائدها لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا)"، من دون معرفة رد الجانب التونسي.وأعلنت قوات حفتر أن الطائرة الحربية التي هبطت بشكل اضطراري، الإثنين، في إحدي المدن التونسية تابعه لها.وأوضحت، في بيان لها، أنها من طراز "L-39"، وهبطت على الطريق العام بولاية مدنين، جنوبي تونس، مشيرة إلى أن قائدها هو العقيد طيار فرج الصغير.كما أشارت إلى أن الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري (جنوب ليبيا)، واضطر قائدها إلى الهبوط بعد تعرضها لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية أدت لانحراف مسارها.ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس ما أسقط أكثر من ألف قتيل ونحو 5 آلاف و500 جريح حسب منظمة الصحة العالمية دون تحقيق تقدم كبير.ومنذ الأسبوع الثاني للمعارك دخلت الطائرات الحربية علي خط المعارك حيث يستخدم الطرفان الغارات الجوية بشكل يومي.