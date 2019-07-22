ترامب عن احتجاز إيران جواسيس CIA: مزيد من الأكاذيب

Lundi 22 Juillet 2019
الأناضول - واشنطن - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إيران بإطلاق "مزيد من الأكاذيب"، على خلفية إعلان السلطات الإيرانية إصدارها أحكاما بالإعدام بحق جواسيس، قالت إنهم كانوا يعملون لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).
وقال ترامب عبر تويتر: "مزاعم إيران بشأن الجواسيس خاطئة تماما، فقط مزيد من الأكاذيب والبروباجندا".
وأضاف: "اقتصادهم (الإيرانيون) انهار، ويزداد سوءا، إيران في فوضى عارمة".
وفي وقت سابق اليوم، شكك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إعلان طهران إصدارها أحكام بالإعدام ضد 17 جاسوسا قالت إنهم كانوا يعملون لصالح الـ CIA، قائلا إن "لطهران تاريخ من الأكاذيب".
والأحد، أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية، وستكشف عن هوياتهم الإثنين.
وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.
وقال ترامب عبر تويتر: "مزاعم إيران بشأن الجواسيس خاطئة تماما، فقط مزيد من الأكاذيب والبروباجندا".
وأضاف: "اقتصادهم (الإيرانيون) انهار، ويزداد سوءا، إيران في فوضى عارمة".
وفي وقت سابق اليوم، شكك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إعلان طهران إصدارها أحكام بالإعدام ضد 17 جاسوسا قالت إنهم كانوا يعملون لصالح الـ CIA، قائلا إن "لطهران تاريخ من الأكاذيب".
والأحد، أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية، وستكشف عن هوياتهم الإثنين.
وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.
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