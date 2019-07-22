عروض متنوعة جديدة ومجانية في الساحات العامة في انتظار جمهور مهرجان فنون الشارع بقصر هلال

Lundi 22 Juillet 2019
يواكب جمهور الدورة الثامنة لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال بولاية المنستير 11 عرضا متنوعا مجانيا في مجالات الموسيقي والرقص والسرك والسينما والكرنفال وذلك ضمن فعاليات هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية أبولون للثقافة والفنون بساحة النافورة بقصر هلال من 24 جويلية إلى 4 أوت 2019 تحت شعار "شوارعنا تحب الفن" بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبلدية قصر هلال وفق ما أفاد "وات" هادي بن ذياب مدير الدورة الثامنة للمهرجان.
يفتتح كرنفال أبولون المنجز ضمن مشروع "تفنن" (2018-2019) فعاليات الدورة حيث ينطلق مساء الأربعاء من أمام مدرسة فرج الاميم بقصر هلال نحو ساحة النافورة مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وذلك بمشاركة 59 من الشباب المرتدين للأزياء الكرنفالية التي أنجزها شباب جمعية أبولون وبقية الأزياء والدمي العملاقة لمسرح روسبينا ولمهرجان المنستير عاصمة العرائس.
تنطلق بقية عروض المهرجان يوميا على الساعة الثامنة مساء حيث يشارك يوم الخميس 25 جويلية الجاري سيرك باباروني بعرض جديد بعنوان "أمازونيا" يقدمه أمام مبنى المسرح البلدي بقصر هلال وكان العرض الذي قدمه خلال الدورة السابقة للمهرجان استقطب جمهورا عريضا.
وتقدم مجموعة "من النوى" عرضا موسيقيا في سهرة الجمعة 26 جويلية في حين يكون الجمهور على موعد في سهرة السبت مع عرض صلام لحمدي المجدوب.
وخصصت سهرة الأحد 28 جويلية الجاري للأطفال مع عرض تنشيطي بعنوان "تلمت الأحباب" مع المسرحي غازي العياشي.
تشجع هيئة المهرجان الإبداع الشبابي المحلي حيث ستقدم يوم الثلاثاء 30 جويلية الجاري مسرحية "خدّامة" من إخراج طلال أيوب وإنتاج جمعية أبولون للثقافة والفنون وذلك في إطار مشروع الخطوة الأولى (2019-2020) الممول في اطار التعاون التونسي الفرنسي.
ويواكب أحباء موسيقي الجاز الأربعاء 31 جويلية عرضا للفنّانة إيمان الخياطي في حين يتابع أحباء الفن السابع يوم الخميس 1 أوت سهرة سينمائية بعنوان "قوم صور" يكتشف خلالها 10 أفلام قصيرة للمخرج التونسي محمّد علي بن جمعة مشفوعة بنقاش وذلك بحضور المخرج.
يعيش الشباب يوم الجمعة 2 أوت مع الرقص من نوع الهيب هوب أو "البريك ريت" حيث ستشارك قرابة 15 فرقة شبابية من تونس والجزائر وليبيا خلال هذه السهرة ضمن مسابقة تنظمها هيئة المهرجان وسيقع تكريم أفضل الفرق المشاركة.
وتقدم مجموعة "ميعاد باند" بقيادة الفنّان حمزة العجلاني في سهرة السبت 3 أوت 2019 عرضا موسيقيا، فيما تختتم مجموعة أحباء الشيخ إمام فعاليات الدورة 8 لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال وذلك بإحياء سهرة فنية موسيقية يوم الأحد 4 أوت 2019 .
يفتتح كرنفال أبولون المنجز ضمن مشروع "تفنن" (2018-2019) فعاليات الدورة حيث ينطلق مساء الأربعاء من أمام مدرسة فرج الاميم بقصر هلال نحو ساحة النافورة مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وذلك بمشاركة 59 من الشباب المرتدين للأزياء الكرنفالية التي أنجزها شباب جمعية أبولون وبقية الأزياء والدمي العملاقة لمسرح روسبينا ولمهرجان المنستير عاصمة العرائس.
تنطلق بقية عروض المهرجان يوميا على الساعة الثامنة مساء حيث يشارك يوم الخميس 25 جويلية الجاري سيرك باباروني بعرض جديد بعنوان "أمازونيا" يقدمه أمام مبنى المسرح البلدي بقصر هلال وكان العرض الذي قدمه خلال الدورة السابقة للمهرجان استقطب جمهورا عريضا.
وتقدم مجموعة "من النوى" عرضا موسيقيا في سهرة الجمعة 26 جويلية في حين يكون الجمهور على موعد في سهرة السبت مع عرض صلام لحمدي المجدوب.
وخصصت سهرة الأحد 28 جويلية الجاري للأطفال مع عرض تنشيطي بعنوان "تلمت الأحباب" مع المسرحي غازي العياشي.
تشجع هيئة المهرجان الإبداع الشبابي المحلي حيث ستقدم يوم الثلاثاء 30 جويلية الجاري مسرحية "خدّامة" من إخراج طلال أيوب وإنتاج جمعية أبولون للثقافة والفنون وذلك في إطار مشروع الخطوة الأولى (2019-2020) الممول في اطار التعاون التونسي الفرنسي.
ويواكب أحباء موسيقي الجاز الأربعاء 31 جويلية عرضا للفنّانة إيمان الخياطي في حين يتابع أحباء الفن السابع يوم الخميس 1 أوت سهرة سينمائية بعنوان "قوم صور" يكتشف خلالها 10 أفلام قصيرة للمخرج التونسي محمّد علي بن جمعة مشفوعة بنقاش وذلك بحضور المخرج.
يعيش الشباب يوم الجمعة 2 أوت مع الرقص من نوع الهيب هوب أو "البريك ريت" حيث ستشارك قرابة 15 فرقة شبابية من تونس والجزائر وليبيا خلال هذه السهرة ضمن مسابقة تنظمها هيئة المهرجان وسيقع تكريم أفضل الفرق المشاركة.
وتقدم مجموعة "ميعاد باند" بقيادة الفنّان حمزة العجلاني في سهرة السبت 3 أوت 2019 عرضا موسيقيا، فيما تختتم مجموعة أحباء الشيخ إمام فعاليات الدورة 8 لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال وذلك بإحياء سهرة فنية موسيقية يوم الأحد 4 أوت 2019 .
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