حارسها يستولي على أموالها بمعونة شخصين نجلاء بن سعد(violette) تطلق صيحة فزع وتوجه رسالة عاجلة للقضاء

Lundi 22 Juillet 2019



بلاغ صحفي

- بعد أسبوعين من عملية السرقة الكبرى التي تعرض لها محل نجلاء بن سعد المعروفة بفيولات من قبل عصابة متكونة من ثلاثة أفراد من بينهم حارس المحل، ورغم توفر المعطيات الكاملة وكل المعلومات عن الفاعلين فمازال اثنين منهم في حالة سراح و لم يتم القبض الا على الحارس . علما وان المبلغ المالي في حوزة الهاربين. هذا التعطيل في الملف جعل المتضررة تتوجه برسالة للقضاء قصد التعجيل ناهيك وان المبلغ ضخم وكان موجها لسداد جزء من ديونها وأجرة عملتها.وتعود تفاصيل العملية الى الخميس 4 جويلية 2019 وتحديدا على الساعة الثامنة والنصف ليلا حين دخل حارس النهار الى محل نجلاء فيولات و قام بالهاء الحارس الليلي موهما اياه أنه نسي البعض من أغراضه الشخصية داخل المحل وقد جاء يسترجعها. وقد انطلت الخدعة على حارس الليل بينما أتم حارس النهار خطته بتمكنه من دخول مكتب نجلاء مصطحبا شريكيه واستولوا على جميع ما وجوده من مال وصكوك.وقد تم ايقاف الحارس يومي الجمعة والسبت 5 و6 جويلية بالمركز على اعتبار أن حالته على المحكمة يوم الأحد 7 جويلية .ولكن الغير متوقع هو التعطيل الذي شهدته الاجراءات حتى لا تصدر بطاقة ايداع بالجلب الا بعد عشر ايام من وقوع السرقة مما جعل الفاعلين الى اليوم في حالة سراح ومعهما المسروق.وتعول نجلاء في هذا على القضاء حتى يأخذ الملف مجراه الطبيعي بالقبض على المتهمين الصادرة في حقهما بطاقة جلب ، لتتمكن من استرداد أموالها خاصة وأنها قد تضررت كثيرا بسبب هذه السرقة.