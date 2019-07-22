النهضة تزلق لكن لا تنكسر

Lundi 22 Juillet 2019



كتبت عن انزلاقات النهضة و عن تعنّت مركزيتها كما استحسنت ما فعلت سابقا لما اتقنت ترويض و ( تركيح المعَدّ السياسي ) و تحويل - مجلب الماء - إلى بستانها ،،،لكن من ( يستخايل ) أنّ ما يحدث هذه الايام هو سقطة حرّة للبناء النهضاوي فهو واهم و من سال حبره - من منتسبي النهضة - شتما و توعّدا بالانسلاخ و عدم التصويت ، هو سيندم يوما و سيبحث عن كيفية حذف ما كتب ، هو لن يضر النهضة ابدا ،،، فقط لأنّ الشيخ استراتاج متعدد المواهب او برواية اخرى هو ذيب شارف .... ازيدكم من الشعر بيت ، حتى قيادات الصف الأول و الثاني لا يقدرون إلأ على الإمتعاض و التململ لكنهم ابدا أن يتخذوا موقفا أكبر لأنهم ببساطة لن يستطيعوا ان يخرقوا سفينة الحزب التي حصّنها رئيسها و جعل لها ( كلمة سرّ ) عصية على كل - هَاكر - ، ايضا كل من يروم ذلك سيقدّر الحاصل و يستحضر ما جرى مع كل من غادر الحركة فيحجم على الأقل في هذه الايام و هذه المعطيات زائد غموض المرحلة القادمة ....