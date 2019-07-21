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لندن: إيرانيون أمروا الناقلة التي ترفع علم بريطانيا بتغيير مسارها

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
الأناضول - لندن - أكدت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، صحة تسجيل صوتي يكشف تلقي ناقلة النفط السويدية التي تحمل علم بريطانيا "ستينا أمبيرو"، أوامر من قوات إيرانية، طالبتها بتغير مسارها أثناء إبحارها بمياه الخليج.

وقالت الوزارة تعليقا على التسجيل الصوتي: "تأكدنا من ذلك (التسجيل)، وهو حقيقي"، حسبما نقلت قناة "فرانس 24".


ونشر التسجيل محلل المخاطر الأمنية البحرية "درياد غلوبال" (مقره لندن) وتضمن اتصالات بين الناقلة "ستينا امبيرو" والسفينة البحرية البريطانية "أتش أم أس مونتروز" المتواجدة في مياه الخليج لحماية حركة الشحن البحري والقوات الإيرانية التي كانت متوجهة إلى الناقلة.

ووفق التسجيل، قال الإيرانيون للسفينة ستينا أمبيرو: "نأمركم بتغيير مساركم فورا، إذا اطعتم ستكونوا بأمان".

من جهتها، نشرت وزارة المقل البريطانية، على صفحتها على "تويتر"، خريطة لمسار الناقلة " ستينا أمبيرو" تشير إلى أنها كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات إيرانية.

وقالت الوزارة: "ننشر موقع اعتراض السفينة (ستينا أمبيرو) وصعودها وتحويل مسارها إلى المياه الإيرانية".

مساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.

وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية، وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

  
  
     
  
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