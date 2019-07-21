برمجة الدورة الثالثة لمهرجان المحرس للثقافة و التراث

Dimanche 21 Juillet 2019



باب نات

و سيكون برنامج المهرجان كالاتي :

- عقدت جمعية مهرجان المحرس للثقافة و التراث ندوة صحفية يوم السبت 20 جويلية لتسليط الاضواء حول برمجة الدورة الثالثة للمهرجان و ذلك بحضور ثلة من الاعلاميين .الدورة الثالثة لمهرجان المحرس للثقافة و التراث ستكون من 27 الى 30 جويلية تحت شعار "المحرس لمتنا" ببرنامجا متنوعا يجمع بين العروض الفنية و الادبية و الفروسية و الاكلة الشعبية و المعارض للحرفيينالسبت 27 جويلية 2019 : تنشيط الشوارع و حومة الدبدابة من خلال عرض نقر الطبول و طبال قرقنة و فرقة قاباس و عرض في الفوروسية اضافة الى سهرة فنية تحت عنوان "لمة الاحباب" كتكريم للفنان الشعبي هادي بن قادرالاحد 28 جويلية 2019 : ندوة علمية حول دور المراة المهاجرة في توطيد علاقة اولادها بتراث اجدادها اضافة لمعرض للحرفين و عرض ازياء و عرض الزردة في السهرةالاثنين 29 جويلية : معرض للحرفينن - عرض كورال دار الثقافة المحرس و حفل فني ساهر تحييه الفنانة سمية الحثروبي- الثلاثاء 30 جويلية 2019 : اليوم الختامي " يوم تنشيطي بالموقع الاثري بيونقة فيه عروض فنية و سباق السفن و مسابقة في للأكلة الشعبية