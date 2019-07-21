هل تكون النهضة المتضررة الأكبر!

Dimanche 21 Juillet 2019



اذا صحت المعلومات المتعلقة بالتقارب بين قلب تونس و تحيا تونس و نداء حافظ ، و هو في رائي لأمر غير مستبعد بل متوقع بشدة بالنظر لطبيعة الاحزاب المعنية و محدودية ثقافتها السياسية و السمة الانتهازية و الوصولية الطاغية على أعضائها و مكوناتها ، و اذا اخذنا بعين الاعتبار من ناحية ما حصل من سطو و التفاف لمكتب النهضة التنفيذي على النتائج الشرعية الانتخابية الجهوية و المحلية و من ناحية أخرى نتائج مختلف مؤسسات سبر الاراء و التي لا يمكن الا ان تعزز مكانة من حل في المراتب الاولى بالنظر للتعاطف الشعبي المتوقع أثر محاولة الاقصاء الفاشلة التي تعرضوا لها ، فاني أتوقع منطقيا ، ان تدفع حركة النهضة ثمن الاخفاقات الحكومية و ثمن مراهنتها على من سبق و عض اليد التي جعلت منه شخصية مشهورة و مرموقة بعد أن كان نكرة و ثمن ترددها في التحول و لو بقرار فوقي لحزب مدني ديموقراطي محافظ ، باهضا و قد لا ابالغ اذا قلت ان النتائج يمكن ان تمتد لحد انقسام الحركة و تشرذمها و حتى اندثارها في مستقبل قريب .انها نتيجة حتمية لخيارات استراتيجية خاطئة و لسذاجة سياسية ، لا تختص بها في الحقيقة حركة النهضة ، بل جل حركات الاسلام السياسي في العالم و على راسها حزب العدالة و التنمية التركي و زعيمه الدكتاتور اردوغان و انظروا لحجم المشاكل و الصراعات التي اقحم فيها الأخير حزبه ووطنه لنتاكد من عدم اهلية ما يسمى بالاسلاميين، المغلبين لانتماءاتهم التنظيمية الدولية على حساب انتمائاتهم الوطنية ، لقيادة دولهم و تكريس ديموقراطية يؤمنون بانها لا يمكن ان تكون مطلقة بل بالضرورة محدودة بهياكل موازية أو فوق دستورية و قانونية تتصرف في النتائج الانتخابية حسب اهوائها الشخصية و حساباتها الايديولوجية .على كل حال فعسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم ، و لعلها فرصة اخيرة ليقتنع اسلاميو تونس ان تحول النهضة لحزب مدني ديموقراطي محافظ و تخلي قواعدها عن وثوقيتهم المطلقة و عن غرورهم و قطيعتهم و عزلتهم المجتمعية ، هو الطريق الانسب و الأفضل لهم و لتونس، التي لن تحيد بحول الله عن خيار الصبر على ابنائها بعيدا عن الاقصاء و الاستئصال .ناشط سياسي مستقل