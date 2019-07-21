هل تكون النهضة المتضررة الأكبر!

Dimanche 21 Juillet 2019
مرتجى محجوب
اذا صحت المعلومات المتعلقة بالتقارب بين قلب تونس و تحيا تونس و نداء حافظ ، و هو في رائي لأمر غير مستبعد بل متوقع بشدة بالنظر لطبيعة الاحزاب المعنية و محدودية ثقافتها السياسية و السمة الانتهازية و الوصولية الطاغية على أعضائها و مكوناتها ، و اذا اخذنا بعين الاعتبار من ناحية ما حصل من سطو و التفاف لمكتب النهضة التنفيذي على النتائج الشرعية الانتخابية الجهوية و المحلية و من ناحية أخرى نتائج مختلف مؤسسات سبر الاراء و التي لا يمكن الا ان تعزز مكانة من حل في المراتب الاولى بالنظر للتعاطف الشعبي المتوقع أثر محاولة الاقصاء الفاشلة التي تعرضوا لها ، فاني أتوقع منطقيا ، ان تدفع حركة النهضة ثمن الاخفاقات الحكومية و ثمن مراهنتها على من سبق و عض اليد التي جعلت منه شخصية مشهورة و مرموقة بعد أن كان نكرة و ثمن ترددها في التحول و لو بقرار فوقي لحزب مدني ديموقراطي محافظ ، باهضا و قد لا ابالغ اذا قلت ان النتائج يمكن ان تمتد لحد انقسام الحركة و تشرذمها و حتى اندثارها في مستقبل قريب .
انها نتيجة حتمية لخيارات استراتيجية خاطئة و لسذاجة سياسية ، لا تختص بها في الحقيقة حركة النهضة ، بل جل حركات الاسلام السياسي في العالم و على راسها حزب العدالة و التنمية التركي و زعيمه الدكتاتور اردوغان و انظروا لحجم المشاكل و الصراعات التي اقحم فيها الأخير حزبه ووطنه لنتاكد من عدم اهلية ما يسمى بالاسلاميين، المغلبين لانتماءاتهم التنظيمية الدولية على حساب انتمائاتهم الوطنية ، لقيادة دولهم و تكريس ديموقراطية يؤمنون بانها لا يمكن ان تكون مطلقة بل بالضرورة محدودة بهياكل موازية أو فوق دستورية و قانونية تتصرف في النتائج الانتخابية حسب اهوائها الشخصية و حساباتها الايديولوجية .
على كل حال فعسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم ، و لعلها فرصة اخيرة ليقتنع اسلاميو تونس ان تحول النهضة لحزب مدني ديموقراطي محافظ و تخلي قواعدها عن وثوقيتهم المطلقة و عن غرورهم و قطيعتهم و عزلتهم المجتمعية ، هو الطريق الانسب و الأفضل لهم و لتونس، التي لن تحيد بحول الله عن خيار الصبر على ابنائها بعيدا عن الاقصاء و الاستئصال .
ناشط سياسي مستقل
اذا صحت المعلومات المتعلقة بالتقارب بين قلب تونس و تحيا تونس و نداء حافظ ، و هو في رائي لأمر غير مستبعد بل متوقع بشدة بالنظر لطبيعة الاحزاب المعنية و محدودية ثقافتها السياسية و السمة الانتهازية و الوصولية الطاغية على أعضائها و مكوناتها ، و اذا اخذنا بعين الاعتبار من ناحية ما حصل من سطو و التفاف لمكتب النهضة التنفيذي على النتائج الشرعية الانتخابية الجهوية و المحلية و من ناحية أخرى نتائج مختلف مؤسسات سبر الاراء و التي لا يمكن الا ان تعزز مكانة من حل في المراتب الاولى بالنظر للتعاطف الشعبي المتوقع أثر محاولة الاقصاء الفاشلة التي تعرضوا لها ، فاني أتوقع منطقيا ، ان تدفع حركة النهضة ثمن الاخفاقات الحكومية و ثمن مراهنتها على من سبق و عض اليد التي جعلت منه شخصية مشهورة و مرموقة بعد أن كان نكرة و ثمن ترددها في التحول و لو بقرار فوقي لحزب مدني ديموقراطي محافظ ، باهضا و قد لا ابالغ اذا قلت ان النتائج يمكن ان تمتد لحد انقسام الحركة و تشرذمها و حتى اندثارها في مستقبل قريب .
انها نتيجة حتمية لخيارات استراتيجية خاطئة و لسذاجة سياسية ، لا تختص بها في الحقيقة حركة النهضة ، بل جل حركات الاسلام السياسي في العالم و على راسها حزب العدالة و التنمية التركي و زعيمه الدكتاتور اردوغان و انظروا لحجم المشاكل و الصراعات التي اقحم فيها الأخير حزبه ووطنه لنتاكد من عدم اهلية ما يسمى بالاسلاميين، المغلبين لانتماءاتهم التنظيمية الدولية على حساب انتمائاتهم الوطنية ، لقيادة دولهم و تكريس ديموقراطية يؤمنون بانها لا يمكن ان تكون مطلقة بل بالضرورة محدودة بهياكل موازية أو فوق دستورية و قانونية تتصرف في النتائج الانتخابية حسب اهوائها الشخصية و حساباتها الايديولوجية .
على كل حال فعسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم ، و لعلها فرصة اخيرة ليقتنع اسلاميو تونس ان تحول النهضة لحزب مدني ديموقراطي محافظ و تخلي قواعدها عن وثوقيتهم المطلقة و عن غرورهم و قطيعتهم و عزلتهم المجتمعية ، هو الطريق الانسب و الأفضل لهم و لتونس، التي لن تحيد بحول الله عن خيار الصبر على ابنائها بعيدا عن الاقصاء و الاستئصال .
ناشط سياسي مستقل
En continu
- Hier 23:48 النهضة والهجرة نحو الوسط
- Hier 22:18 لا داعي للجزع الوضع تحت السيطرة..
- Hier 21:07 حافظ: الرئيس لا يتعرض الى ضغوط من عائلته
- Hier 16:45 صورة اليوم: الجزائر وتونس بلد واحد وشعب واحد
- Hier 16:03 سي الباجي : شكرا و الف شكر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:20
|19:37
|16:16
|12:33
|05:16
|03:30
|
29°
|29°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|29°-23
|34°-24
|36°-24
|37°-25
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 225) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 083) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 401) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 362) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 50 296) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 47 500) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 158) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 902) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 475) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 982) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 43 433) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 934) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 632) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 39 000) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 701) البيان الفضيحة..
( 37 522) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 987) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 36 786) بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رس
( 36 770) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 383) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
Par:essoltan (France )
Sur:الجزائر.. الرئيس المؤقت يمنح ''محاربي الصحراء'' أعلى وسام وطني