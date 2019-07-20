النهضة والهجرة نحو الوسط

Samedi 20 Juillet 2019
أبو مـــــــازن
لم ينقطع المجتمع السياسي والإعلامي عن إطلاق صفة القطيع على منخرطي وأنصار النهضة اذ كادت المواقف بين القيادة والقواعد أن تكون متطابقة الى أبعد الحدود في عدد من ردهات السجال السياسي الذي تلا الثورة. لنذكر في هذا المضمار مجريات فترة التأسيسي بنجاحاتها وكبواتها ولحظة انطلاق الحوار الوطني وساعة التوافق وتشكيل الحكومات المتعاقبة لانتخابات الرابع عشر. لذلك بدا ما يحدث منذ أيام غريبا عن الجسم النهضوي إذا صحّ التعبير من تصريحات مختلفة وتشنجات ومواقف مضطربة وقائمات مآلها النسيان وأخرى مستحدثة. هلّل المشهد الإعلامي وبعض الوجوه السياسية لإمكانية تصدع النهضة وتشققها لتفترق حزيبات وتكتلات هووية واجتماعية متعددة ولكن الى حدّ الساعة لم يحدث انسحاب أو استقالة واحدة هل رمّمت الشّقوق واعتدل الحال داخل هذا الكيان السياسي البارز؟
ماذا يحدث داخل النهضة اذن؟ هل هي أزمة من يتصدر القائمات الانتخابية أم أزمة تزكية أسماء مقابل طمس او تأخيرها. هل ضاق صدر النهضاويين ببعضهم البعض فراحوا يتبادلون التهم خارج مؤسسات حركتهم وينشرون غسيلهم على وسائل الاعلام التي يبدو أنها رحبت بذلك بل أعدّت منابر وحوارات لتغطية كل ما تكشفه صفحات النهضة وقياداتها من أحداث وتفاعلات. الاعلام هو المستفيد الأول من هذا الكم الهائل من التفاصيل في غياب اهتمام العامة بما يحدث في سوق السياسة من تقلبات ومناكفات واحصائيات قد ترفع من شأن هذا وذاك أول الصباح وتنزل به الى آخر السلم آخر النهار.
لعل الأهم في أغلب ما يجري أنّ النهضة تفكر مليّا في الهجرة الى الوسط "السياسي" الذي لازال يشكو الفراغ بعد حلّ التجمع وافتقاد منخرطيه وناخبيه الحظوة المجتمعية والسياسية. فلا حزب أغلبي، عن قناعة أو بقوة، يؤطر المجتمع ويساعده ساعة المخاضات السياسية الهامة وحين تقوم الانتخابات أو الاستفتاءات. الوسط السياسي ظهر فارغا يوم انقسم النداء وتفرق بين القبائل الأيديولوجية فآذن التونسيين بتكالب هاته الفرق على امتلاك الآلة التجمعية "الدستورية" مما ينجرّ الى تعطيلها.
لم ينقطع المجتمع السياسي والإعلامي عن إطلاق صفة القطيع على منخرطي وأنصار النهضة اذ كادت المواقف بين القيادة والقواعد أن تكون متطابقة الى أبعد الحدود في عدد من ردهات السجال السياسي الذي تلا الثورة. لنذكر في هذا المضمار مجريات فترة التأسيسي بنجاحاتها وكبواتها ولحظة انطلاق الحوار الوطني وساعة التوافق وتشكيل الحكومات المتعاقبة لانتخابات الرابع عشر. لذلك بدا ما يحدث منذ أيام غريبا عن الجسم النهضوي إذا صحّ التعبير من تصريحات مختلفة وتشنجات ومواقف مضطربة وقائمات مآلها النسيان وأخرى مستحدثة. هلّل المشهد الإعلامي وبعض الوجوه السياسية لإمكانية تصدع النهضة وتشققها لتفترق حزيبات وتكتلات هووية واجتماعية متعددة ولكن الى حدّ الساعة لم يحدث انسحاب أو استقالة واحدة هل رمّمت الشّقوق واعتدل الحال داخل هذا الكيان السياسي البارز؟
ماذا يحدث داخل النهضة اذن؟ هل هي أزمة من يتصدر القائمات الانتخابية أم أزمة تزكية أسماء مقابل طمس او تأخيرها. هل ضاق صدر النهضاويين ببعضهم البعض فراحوا يتبادلون التهم خارج مؤسسات حركتهم وينشرون غسيلهم على وسائل الاعلام التي يبدو أنها رحبت بذلك بل أعدّت منابر وحوارات لتغطية كل ما تكشفه صفحات النهضة وقياداتها من أحداث وتفاعلات. الاعلام هو المستفيد الأول من هذا الكم الهائل من التفاصيل في غياب اهتمام العامة بما يحدث في سوق السياسة من تقلبات ومناكفات واحصائيات قد ترفع من شأن هذا وذاك أول الصباح وتنزل به الى آخر السلم آخر النهار.
لعل الأهم في أغلب ما يجري أنّ النهضة تفكر مليّا في الهجرة الى الوسط "السياسي" الذي لازال يشكو الفراغ بعد حلّ التجمع وافتقاد منخرطيه وناخبيه الحظوة المجتمعية والسياسية. فلا حزب أغلبي، عن قناعة أو بقوة، يؤطر المجتمع ويساعده ساعة المخاضات السياسية الهامة وحين تقوم الانتخابات أو الاستفتاءات. الوسط السياسي ظهر فارغا يوم انقسم النداء وتفرق بين القبائل الأيديولوجية فآذن التونسيين بتكالب هاته الفرق على امتلاك الآلة التجمعية "الدستورية" مما ينجرّ الى تعطيلها.
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Par:Sly (Tunisia )
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