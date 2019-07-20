الجزائر.. الرئيس المؤقت يمنح ''محاربي الصحراء'' أعلى وسام وطني

Samedi 20 Juillet 2019
الأناضول - الجزائر/عباس ميموني - منح الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أعلى وسام وطني، للمنتخب الجزائري لكرة القدم المتوج بكأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية في تاريخيه.
جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي لمحاربي الصحراء بقصر الشعب (أحد القصور التي تقام بها الاحتفالات الرسمية) بالعاصمة الجزائر.
وقال بن صالح في كلمته بالمناسبة مخاطبا اللاعبين والجهاز الفني للخضر "قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".
وكرمت الرئاسة الجزائرية، المدرب جمال بلماضي وطاقمه واللاعبين المتوجين بالتاج القاري، بوسام بدرجة "عشير"، بحسب الإذاعة الرسمية.
ووسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير"، هو أعلى وسام وطني تمنحه الدولة الجزائرية كاعتراف لكل من ساهم في إعلاء مكانة الوطن وتعزيزها، من مدنيين أو عسكريين.
وخاطب بن صالح اللاعبين، قائلا "لأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".
وفاز المنتخب الجزائر الجمعة باستاد القاهرة الدولي بكأس إفريقيا 2019، بعد تغلبه على السنغال بهدف دون رد.
وتطرق الرئيس المؤقت في كلمته إلى الجسر الجوي الذي سمح بنقل حوالي 15 ألف مشجع إلى القاهرة لتشجيع "الخضر".
وقال إن "الدولة بكل مكوناتها بما فيها الحكومة والمؤسسة العسكرية لم تدخر أي جهد لتوفير الدعم الضروري لكم وللسماح لمواطنينا التنقل بعدد كبير إلى مصر لمناصرتكم".
وفي وقت سابق السبت، وصل محاربو الصحراء الجزائر غداة تتويجهم بالنسخة الـ32 من بطولة أمم إفريقيا، حيث حظوا باستقبال أسطوري من عشرات الآلاف من الجماهير التي كانت في انتظارهم.
وبذلك اللقب، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى لقبين إفريقيين، فاز بأولهما عام 1990، بينما يتصدر "الفراعنة" المنتخبات الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.
جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي لمحاربي الصحراء بقصر الشعب (أحد القصور التي تقام بها الاحتفالات الرسمية) بالعاصمة الجزائر.
وقال بن صالح في كلمته بالمناسبة مخاطبا اللاعبين والجهاز الفني للخضر "قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".
وكرمت الرئاسة الجزائرية، المدرب جمال بلماضي وطاقمه واللاعبين المتوجين بالتاج القاري، بوسام بدرجة "عشير"، بحسب الإذاعة الرسمية.
ووسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير"، هو أعلى وسام وطني تمنحه الدولة الجزائرية كاعتراف لكل من ساهم في إعلاء مكانة الوطن وتعزيزها، من مدنيين أو عسكريين.
وخاطب بن صالح اللاعبين، قائلا "لأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".
وفاز المنتخب الجزائر الجمعة باستاد القاهرة الدولي بكأس إفريقيا 2019، بعد تغلبه على السنغال بهدف دون رد.
وتطرق الرئيس المؤقت في كلمته إلى الجسر الجوي الذي سمح بنقل حوالي 15 ألف مشجع إلى القاهرة لتشجيع "الخضر".
وقال إن "الدولة بكل مكوناتها بما فيها الحكومة والمؤسسة العسكرية لم تدخر أي جهد لتوفير الدعم الضروري لكم وللسماح لمواطنينا التنقل بعدد كبير إلى مصر لمناصرتكم".
وفي وقت سابق السبت، وصل محاربو الصحراء الجزائر غداة تتويجهم بالنسخة الـ32 من بطولة أمم إفريقيا، حيث حظوا باستقبال أسطوري من عشرات الآلاف من الجماهير التي كانت في انتظارهم.
وبذلك اللقب، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى لقبين إفريقيين، فاز بأولهما عام 1990، بينما يتصدر "الفراعنة" المنتخبات الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.
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Par:Sly (Tunisia )
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