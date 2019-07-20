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بعد بريطانيا.. لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى مصر

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
الأناضول - أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، في وقت متأخر من مساء السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى القاهرة "كإجراء احترازي".

يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مماثل للخطوط الجوية البريطانية التي علقت رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام وذلك لنفس السبب.


ونقلت وسائل إعلام غربية، منها "الفايننشال تايمز" بيانا صادرا عن متحدث باسم "لوفتهانزا"، التي تعد أكبر شركة طيران في ألمانيا، جاء فيه: "نظرا لأن السلامة تمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى لوفتهانزا، قررت الشركة مؤقتًا تعليق رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من اليوم كإجراء احتياطي، بينما يتم إجراء مزيد من التقييم"، دون تفاصيل.

وفيما لم يصدر أي تعقيب من الجانب المصري حول قرار الشركة الألمانية حتى الساعة 09:30 تغ، سبق أن علقت سلطات مطار القاهرة الدولي على قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد، وقالت إنه يعود لـ "شأن داخلي" خاص بالشركة.

وفي وقت سابق، السبت، حذرت الخارجية البريطانية، في بيان، رعاياها المسافرين إلى مصر والمتواجدين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".

وقال البيان: "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".

وأوضح البيان أن "الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب".

  
  
     
  
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