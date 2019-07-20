بريطانيا تحذر رعاياها في مصر من ''هجمات إرهابية محتملة''

Samedi 20 Juillet 2019
الأناضول - حذرت الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها المسافرين إلى مصر والمتواجدين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".
جاء ذلك في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي".
وقال البيان: "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. ورغم أن الهجمات غالبا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".
وأوضح البيان أن "الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة التي يرتادها الأجانب".
ومضى بالقول: "هناك تهديد متصاعد للهجمات الإرهابية في الأماكن الدينية أو محيطها، وخلال المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان، وفترة أعياد الميلاد".
وحذر أيضا من تهديد متصاعد للهجمات الإرهابية ضد المسيحيين من قبل متطرفين مرتبطين بتنظيم "داعش" سيناء في مصر.
وقال إن هناك خطرا متصاعدا للإرهاب ضد الطيران، لافتًا إلى أنه يجري اتخاذ اجراءات أمنية للرحلات الجوية من مصر إلى المملكة المتحدة.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري بشأن التحذيرات البريطانية.
يشار أن هذه التحذيرات تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في الخليج على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط إيرانية، في مضيق هرمز بدعوى "عدم مراعاتها للقوانين البحرية الدولية".
فيما صرح مسؤولون إيرانيون بأن طهران باحتجاز الناقلة طبقت مبدأ "المعامة بالمثل"، في إشارة إلى الناقلة الإيرانية التي أوقفتها لندن للاشتباه في توجهها إلى سوريا.
جاء ذلك في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي".
وقال البيان: "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر. ورغم أن الهجمات غالبا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثلا بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".
وأوضح البيان أن "الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن المصرية، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة التي يرتادها الأجانب".
ومضى بالقول: "هناك تهديد متصاعد للهجمات الإرهابية في الأماكن الدينية أو محيطها، وخلال المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان، وفترة أعياد الميلاد".
وحذر أيضا من تهديد متصاعد للهجمات الإرهابية ضد المسيحيين من قبل متطرفين مرتبطين بتنظيم "داعش" سيناء في مصر.
وقال إن هناك خطرا متصاعدا للإرهاب ضد الطيران، لافتًا إلى أنه يجري اتخاذ اجراءات أمنية للرحلات الجوية من مصر إلى المملكة المتحدة.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري بشأن التحذيرات البريطانية.
يشار أن هذه التحذيرات تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في الخليج على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط إيرانية، في مضيق هرمز بدعوى "عدم مراعاتها للقوانين البحرية الدولية".
فيما صرح مسؤولون إيرانيون بأن طهران باحتجاز الناقلة طبقت مبدأ "المعامة بالمثل"، في إشارة إلى الناقلة الإيرانية التي أوقفتها لندن للاشتباه في توجهها إلى سوريا.
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Par:essoltan (France )
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