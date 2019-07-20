الملك محمد السادس يعبر عن فخره واعتزازه بإحراز الجزائر كأس الأمم الأفريقية

Samedi 20 Juillet 2019



فرانس 24

- عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس السبت عن فخره بإحراز الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، في وقت احتفل العديد من مواطنيه بفوز جيرانهم في المباراة النهائية الجمعة.وقال الملك في رسالة تهنئة وجهها إلى الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح "يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق".واعتبر "أن الأمر يتعلق بفوز بلد مغاربي جار وشقيق، وكأن هذا التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا"، على الرغم من التوتر الذي يطبع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عقود، خصوصا بسبب قضية نزاع الصحراء الغربية.ونقلت وسائل إعلام مغربية ومواقع تواصل اجتماعي لقطات وأشرطة مصورة تظهر احتفالات مغربيين بعد فوز الجزائر على السنغال 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.وعنون موقع "اليوم24" السبت "بقلب واحد ودموع الفرح المغاربة تابعوا تتويج الجزائر مرددين عبارة ’خاوة خاوة‘" (إخوة إخوة).وساند مشجعون مغاربة المنتخب الجار بعد إقصاء أسود الأطلس من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بنين. وعرضت وسائل إعلام مغربية صورا لمشجعين يحتفلون بفوز محاربي الصحراء في ربع ونصف النهائي في مدينة السعيدية الحدودية، مع جزائريين يشاطرونهم الاحتفالات على الجانب الآخر من الحدود البرية المغلقة منذ 1994.ويرتبط الشعبان بأواصر متينة على المستوى الثقافي، ويتحدثان تقريبا اللغة العامية العربية نفسها، كما تتشابه الأمازيغية المتداولة في البلدين.ودعا العاهل المغربي أواخر العام الماضي إلى إحداث "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" بين المغرب والجزائر لتحسين العلاقات وتطبيعها بين البلدين، دعوة لم تلق ردا واضحا من الجزائر.فرانس 24/ أ ف ب