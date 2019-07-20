إيران تفرج عن ناقلة نفط جزائرية احتجزت بمضيق هرمز

Samedi 20 Juillet 2019



الأناضول

- الجزائر/ حسان جبريل - أفرجت السلطات الإيرانية، السبت، عن ناقلة نفط جزائرية بمضيق هرمز بعد احتجازها ليلة الجمعة لبضع ساعات.جاء ذلك وفق ما أفاد به للأناضول، مصدر من شركة "أس.بي.سي" فرع سوناطراك الحكومية الجزائرية المالكة للناقلة النفطية.ووفق المصدر فإن الناقلة تم توقيفها لنحو ساعتين من طرف السلطات الإيرانية وبعد الاتصالات التي تمت مع طهران تم الإفراج عنها في وقت متأخر من مساء الجمعة.وأشار أن "الناقلة النفطية أكملت طريقها نحو رأس تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة في السعودية)".وشركة "أس.بي.سي/ سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن)، هي فرع لـ"سوناطراك" الحكومية الجزائرية مقرها لندن وأنشأت عام 1989، بهدف تسويق النفط والغاز الجزائري في الخارج.