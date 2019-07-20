بعد نصف قرن.. فيلم وثائقي بالدقة العالية لهبوط أول رجل على القمر

Samedi 20 Juillet 2019



الأناضول

- بوغوتا/ ماريا باولا تريفينو - في ذكرى مرور 50 عاماً على هبوط 3 رواد فضاء أمريكيين لأول مرة على سطح القمر، يروي المخرج الأمريكي تود دوغلاس ميلر، للأناضول، كيف حوّل 11 ألف ساعة من المقاطع المصورة، إلى فيلم وثائقي بالدقة العالية، تحت اسم "أبولو 11".جاء ذلك بعد أن قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدي، في 12 سبتمبر/ أيلول 1962، مقترحاً لأكبر مشروع تكنولوجي علمي يهدف إلى الوصول إلى القمر قبل نهاية العقد.حيث استعر حينها السباق الفضائي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، لكن في يوليو/ تموز 1969، هبط 3 رواد فضاء هم: نيل آرمسترونغ، إيدوين آلدرين، ومايكل كولينز، ليكونو أول من يهبط على سطح القمر.وشاهد حينها الحدث التاريخي 600 مليون مشاهد حول العالم عبر البث الحي، وحُفرت تلك اللقطات في ذاكرة البشرية للأبد.وبعد مرور نصف قرن على الحدث، أنهى ميلر، إخراج الفيلم الوثائقي "أبولو 11"، في مايو/أيار 2019.ميلر، الذي ولد في ولاية أوهايو، مسقط رأس نيل آرمسترونغ، أمضى طفولته وهو يشاهد لقطات هبوطه على سطح القمر، مما ترك فيه أثراً كبيراً.وسرد ميلر، في حوار مع الأناضول، كيف قرر خوض تجربة إخراج الفيلم، حيث قال: كنت أعمل على فيلم قصير باسم "الخطوة الأخيرة"، وهكذا تعرفت على الفريق الذي صنع في نهاية المطاف "أبولو 11"، والنقطة الأهم هي أنني تواصلت مع "ناسا" ووكالة الأرشيف القومي.واستطرد: في مايو 2017، وصلنا بريد الكتروني من أحد المشرفين في وكالة الأرشيف أخبرنا فيه عن اكتشاف مجموعة جديدة من اللقطات المصورة.وأضاف: المجموعة كانت تحتوي على 11 ألف ساعة من تسجيلات خام بأحجام كبيرة من فئة 70 ميليمتر، لم تعرض على المشاهدين من قبل، تصور فريق المركبة "أبولو 11"، بكامل تفاصيله بدءا من التحضيرات الأولية لإطلاق المركبة، وما كان يدور ضمن مركز التحكم، وعملية إنقاذ رواد الفضاء الثلاثة عند عودتهم للأرض.وقال ميلر، إن فريق عمل الفيلم كان مؤلفا من 15-20 شخصا خلال فترة تحرير اللقطات، ثم ارتفع ليصبح حوالي 25 شخصاً في مرحلة ما بعد الإنتاج.وأشار إلى أن الفريق قام بمسح أفلام اللقطات نظرا إلى أنها لم تكن رقمية، مما اضطرهم إلى مسح الأفلام لقطة بلقطة.