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أمم إفريقيا.. مدرب السنغال فخور بلاعبيه رغم ضياع اللقب

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
الأناضول - أعرب أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن حزنه بعد الفشل في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.

وخسر المنتخب السنغالي من نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة.


وفي تصريح صحفي، الجمعة، قال سيسيه "لقد ظهر لاعبونا بمستوى رائع خلال النسخة الحالية من البطولة القارية".

وأضاف "المباريات النهائية دائمًا ما تكون صعبة، وحاولنا اختراق الدفاع المتكتل للمنافس، إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل".

وأوضح سيسيه "المنتخب الجزائري أثبت تألقه في البطولة القارية، ومن ثم فإنه يستحق التتويج باللقب القاري".

واختتم المدير الفني للسنغال تصريحاته بالقول "أنا فخور بالجيل الحالي من اللاعبين، وسننافس بقوة على اللقب في النسخة القادمة للبطولة".

  
  
     
  
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