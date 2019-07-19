أمم إفريقيا.. 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري

Vendredi 19 Juillet 2019



الأناضول

- حقق لاعبو المنتخب الجزائري، الجمعة، 8 أرقام بعد التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.- بات الحارس رايس مبولحي الأكثر مشاركة مع منتخب الجزائر برصيد 15 مباراة متفوقًا على مهدي سرباح.- عادل مبولحي مواطنه السابق سرباح الذي كان قد فاز مع الجزائر بلقبها الوحيد في عام 1990 بعد تتويج المحاربين بلقب النسخة الحالية للعرس الإفريقي.- الجزائر لم تخسر آخر 6 مواجهات ضد السنغال في جميع المسابقات، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد.- هدف بغداد بونجاح للجزائر هو الأسرع في النسخة التي أقيمت بمصر بدقيقة و22 ثانية.- هدف بونجاح ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية لأمم إفريقيا بعد هدف المصري محمد دياب العطار (الديبة) الذي جاء في نسخة 1957 بعد مرور 21 ثانية.- جمال بلماضي توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.- بلماضي أصبح المدرب الوطني رقم 11 الذي تمكن من التتويج باللقب القاري على مدار التاريخ.- عادل المنتخب الجزائري منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في عدد مرات التتويج باللقب القاري بواقع لقبين لكل منهم، حيث يتصدر القائمة المنتخب المصري بإجمالي 7 ألقاب.