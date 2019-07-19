أمم إفريقيا.. 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري

Vendredi 19 Juillet 2019
الأناضول - حقق لاعبو المنتخب الجزائري، الجمعة، 8 أرقام بعد التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- بات الحارس رايس مبولحي الأكثر مشاركة مع منتخب الجزائر برصيد 15 مباراة متفوقًا على مهدي سرباح.
- عادل مبولحي مواطنه السابق سرباح الذي كان قد فاز مع الجزائر بلقبها الوحيد في عام 1990 بعد تتويج المحاربين بلقب النسخة الحالية للعرس الإفريقي.
- الجزائر لم تخسر آخر 6 مواجهات ضد السنغال في جميع المسابقات، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد.
- هدف بغداد بونجاح للجزائر هو الأسرع في النسخة التي أقيمت بمصر بدقيقة و22 ثانية.
- هدف بونجاح ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية لأمم إفريقيا بعد هدف المصري محمد دياب العطار (الديبة) الذي جاء في نسخة 1957 بعد مرور 21 ثانية.
- جمال بلماضي توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.
- بلماضي أصبح المدرب الوطني رقم 11 الذي تمكن من التتويج باللقب القاري على مدار التاريخ.
- عادل المنتخب الجزائري منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في عدد مرات التتويج باللقب القاري بواقع لقبين لكل منهم، حيث يتصدر القائمة المنتخب المصري بإجمالي 7 ألقاب.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- بات الحارس رايس مبولحي الأكثر مشاركة مع منتخب الجزائر برصيد 15 مباراة متفوقًا على مهدي سرباح.
- عادل مبولحي مواطنه السابق سرباح الذي كان قد فاز مع الجزائر بلقبها الوحيد في عام 1990 بعد تتويج المحاربين بلقب النسخة الحالية للعرس الإفريقي.
- الجزائر لم تخسر آخر 6 مواجهات ضد السنغال في جميع المسابقات، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد.
- هدف بغداد بونجاح للجزائر هو الأسرع في النسخة التي أقيمت بمصر بدقيقة و22 ثانية.
- هدف بونجاح ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية لأمم إفريقيا بعد هدف المصري محمد دياب العطار (الديبة) الذي جاء في نسخة 1957 بعد مرور 21 ثانية.
- جمال بلماضي توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.
- بلماضي أصبح المدرب الوطني رقم 11 الذي تمكن من التتويج باللقب القاري على مدار التاريخ.
- عادل المنتخب الجزائري منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في عدد مرات التتويج باللقب القاري بواقع لقبين لكل منهم، حيث يتصدر القائمة المنتخب المصري بإجمالي 7 ألقاب.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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