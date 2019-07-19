قدم: الجزائري بلماضي المدرب الوطني رقم 11 المتوّج بأمم إفريقيا

Vendredi 19 Juillet 2019



الأناضول

- أصبح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، الجمعة، هو المدرب الوطني رقم 11 الذي تمكن من التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.وتغلب المنتخب الجزائري في النهائي على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية.وانتصرت "كان 2019" للمدرب الوطني فقد تمكن المنتخب الجزائري تحت قيادة بلماضي من التتويج باللقب الإفريقي.بذلك، أعاد بلماضي إلى الأذهان ما تحقق منذ ست سنوات وتحديدًا منذ نسخة 2013 عندما توّج المنتخب النيجيري وقتها باللقب تحت قيادة مدربه الوطني الراحل ستيفن كيشي.شهدت بطولات كأس أمم أفريقيا منذ انطلاقها في النسخة الأولى عام 1957 سيطرة العديد من المدربين الوطنيين على منصات التتويج حيث فاز وقتها المنتخب المصري تحت قيادة مراد فهمي.بعده جاء الغاني تشارلز جيامفي الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز باللقب ثلاث مرات أعوام 1963 و1965 و1982، وتساوى معه الوحيد حسن شحاتة الذي حصل على البطولة 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.كما تضم القائمة كل من الكونغولي أموين بيبانزلو الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب موسم 1972 بالإضافة إلى عثمان دوردو الذي قاد غانا للتتويج باللقب عام 1978.وحقق منتخب الجزائر اللقب عام 1990 تحت قيادة عبد الحميد كرمالي، وفي بطولة 1992 قاد يو مارتيال منتخب بلاده كوت ديفوار للتتويج باللقب، وفي عام 1996، قاد كلايف باركر منتخب جنوب إفريقيا للتتويج بلقب البطولة.بالإضافة إلى محمود الجوهري الفائز باللقب القاري عام 1998، وستيفن كيشي الفائز مع نيجيريا باللقب القاري عام 2013.