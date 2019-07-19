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واشنطن: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوك إيران الخبيث

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
الأناضول - أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لما وصفه بـ"سلوك إيران الخبيث"، وذلك بعد أنباء عن احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط بريطانية، في الخليج.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الامريكية عن غاريت ماركيس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله :"إننا على علم بتقارير احتجاز ناقلة نفط بريطانية".


وأضاف: "هذه هي المرة الثانية في أكثر من أسبوع تقع المملكة المتحدة هدفًا للعنف التصعيدي من قبل النظام الإيراني".

وتابع: "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائنا وشراكئنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتصدي لسلوك إيران الخبيث".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني توقيفه ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "م "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".

وعلى خلفية ذلك، انعقد اجتماع وزاري بريطاني يضم الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز إيران ناقلة لها في مضيق هرمز، بحسب إعلام محلي.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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