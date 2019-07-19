الدفاع البريطانية: نحاول الحصول على معلومات حول الناقلة المحتجزة

Vendredi 19 Juillet 2019
الأناضول - لندن/ طيفون صالجي - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها تحاول الوصول إلى المزيد من المعلومات حول احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وأضافت الوزارة، في بيان الجمعة، إنها تعمل على تقييم الوضع في منطقة الخليج والوصول بشكل عاجل إلى معلومات إضافية حول احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
من جهتها، قالت وسائل إعلامية بريطانية، إن حكومة البلاد عقدت اجتماعا وزاريا يضم الخارجية والدفاع، لبحث الرد على احتجاز إيران ناقلة لها في مضيق هرمز.
وامتنعت رئاسة الوزراء البريطانية عن التعليق على الحادث.
فيما أكدت شركة نقل بريطانية، أنها فقدت الاتصال بإحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، عقب إعلان "الحرس الثوري" الإيراني احتجاز ناقلة.
وقالت شركة "ستينا بالك"، في بيان، إن "زوارق ومروحية مجهولة اقتربت من الناقلة (ستين امبيرو) في مضيق هرمز، وتحركت شمالا صوب إيران ولا نستطيع التواصل معها".
وأوضحت أن 23 بحارا كانوا على متن الناقلة وأن الشركة لا تمتلك أي معلومات حول وقوع إصابات في صفوف البحارة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".
وأضافت الوزارة، في بيان الجمعة، إنها تعمل على تقييم الوضع في منطقة الخليج والوصول بشكل عاجل إلى معلومات إضافية حول احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
من جهتها، قالت وسائل إعلامية بريطانية، إن حكومة البلاد عقدت اجتماعا وزاريا يضم الخارجية والدفاع، لبحث الرد على احتجاز إيران ناقلة لها في مضيق هرمز.
وامتنعت رئاسة الوزراء البريطانية عن التعليق على الحادث.
فيما أكدت شركة نقل بريطانية، أنها فقدت الاتصال بإحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، عقب إعلان "الحرس الثوري" الإيراني احتجاز ناقلة.
وقالت شركة "ستينا بالك"، في بيان، إن "زوارق ومروحية مجهولة اقتربت من الناقلة (ستين امبيرو) في مضيق هرمز، وتحركت شمالا صوب إيران ولا نستطيع التواصل معها".
وأوضحت أن 23 بحارا كانوا على متن الناقلة وأن الشركة لا تمتلك أي معلومات حول وقوع إصابات في صفوف البحارة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".
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|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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