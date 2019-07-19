ما قبل مباراة الجزائر/السنغال: هوامش من القاهرة

Vendredi 19 Juillet 2019



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- في ما يلي اصداء ما قبل مباراة الدور النهائي للنسخة 32 لكاس امم افريقيا -مصر 2019- و التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الجمعة المنتخب الجزائري بنظيره السنيغالي بملعب القاهرة الدولي:- واجه ممثلو الصحافة الجزائرية المعتمدين متاعب جمة للدخول الي ملعب القاهرة لتغطية المباراة النهائية فبالإضافة الي نقاط التفتيش العديدة المنتشرة في مختلف الطرق المؤدية الي الملعب فان رجال وسائل الاعلام الجزائرية فوجئوا بقرار رجال الامن الذين طلبوا منهم التوجه الي باب اخر يتطلب 15 دقيقة مشيا على الاقدام وتطلب الامر تدخل مسؤول الاعلام للبطولة حتى تم السماح في الاخير للصحافيين الجزائريين من الدخول الي الملعب بعد نصف ساعة من الانتظار تحت الشمس الساطعة.- اتخذت السلطات الامنية المصرية اجراءات صارمة لضمان السير الحسن للمباراة النهائية و تفاديا لأي طارئ قد يحدث وكانت لجنة تنظيم البطولة القارية قد اعلنت امس الخميس ان ابواب ملعب القاهرة الدولي ستغلق 5 ساعات قبل بداية المباراة التي يسبقها حفل اختتام الدورة ال 32.وينتظر ان يحضر اللقاء النهائي بعض رؤساء الدول من بينهم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح الذي حل امس الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة.-قام انصار المنتخب الجزائري الذين تنقلوا بأعداد كبيرة للقاهرة لمؤازرة الخضر مساء امس الخميس باحتفالات على طريقتهم الخاصة في مختلف شوارع وازقة العاصمة المصرية و اكتسحوا ساحة التحرير الشهيرة مرددين اغانيهم المعروفة ورافعين الاعلام الوطنية في جو بهيج و في احترام تام.- قبل التوجه الي ملعب القاهرة الدولي اغتنم الكثير من مشجعي المنتخب الوطني الجزائري تواجدهم بالقاهرة لأداء صلاة الجمعة بجامع الازهر الشهير في وسط العاصمة.-تلقى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي تشجيعات من اسرة فريقه الترجي التونسي قبل المواجهة النهائية لكاس افريقيا للأمم 2019 امام السنغال.وقد بث بطل تونس على موقعه الرسمي شريط فيديو تحت عنوان "الكل مع يوسف" مدعوما برسالة تأييد للمدرب معين الشعباني وزملائه.يذكر ان يوسف بلايلي يستعد لخوض ثالث نهائي افريقي له بعد نهائيي رابطة الابطال 2018 و 2019.-تنقل اللاعبان الدوليان السابقان المدافع عنتر يحي و المهاجم رفيق جبور للعاصمة المصرية القاهرة لمساندة الخضر في المباراة النهائية امام السنغال كما شوهد اللاعب الدولي الفرنسي فرانك ريبيري المتزوج من جزائرية رفقة ابنته في مصر لمؤازرة الخضر بمناسبة المواجهة المرتقبة بين السنغال والجزائر.- من المنتظر ان يدخل مدرب المنتخب السنيغالي "اليو سيسي" تغييرين اثنين على تشكيلة "اسود التيرانغا" امام الجزائر خاصة مع غياب المدافع خليلو كوليبالي المعاقب وسيكون امام سيسي حلين اثنين وهما بابا عبدو سيسي او ساليف صاني لتعويض مدافع نابولي اما على مستوى الجهة اليمنى فسيختار بين كريبان دياتا واسماعيل صار.