سوسة: نحو تأجيل الدورة 60 لكرنفال أوسو

Samedi 20 Juillet 2019
وات - أكد رئيس جمعية استعراض أوسو جلال تفيفحة تأجيل الدورة 60 لكرنفال أوسو الذي يقام عادة يوم 26 جويلية من كل عام بمشاركة عديد الفرق النحاسية والماجورات والعربات والمجسمات والدمى العملاقة الى موعد لاحق من شهر أوت القادم أو إلى السنة القادمة.
وارجع جلال تفيفحة في تصريح لمراسل "وات" بسوسة يوم الجمعة سبب تأجيل كرنفال أوسو الى رفض الشريك الفرنسي المالك للدمى العملاقة والمشرف على اطلاق الشماريخ عن المشاركة في تأثيث الكرنفال بسبب التأخر في خلاص مستحقاته المالية بعنوان السنة الماضية لمدة ناهزت 7 اشهر وفق قوله.
وبين أن الشريك الفرنسي هو الوحيد المؤهل لإطلاق الشماريخ وتسيير العربات والدمى العملاقة وذلك بما يتوفر لديه من مختصين وتقنيين وذلك بعد الترخيص من وزارتي الدفاع والداخلية.
وتوجه رئيس جمعية استعراض أوسو بالشكر والتقدير الى السلطة الجهوية بسوسة التي بذلت كل ما في وسعها من اجل التعجيل بصرف المستحقات المالية للشريك الفرنسي في اجالها مؤكدا ان سبب التأخير يعود الى تعطل تحويل الاعتمادات المالية التي رصدتها الجمعية لفائدة شريكها الفرنسي بسبب طول الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي وفق تعبيره.
كما أكد أن جمعية استعراض اوسو بصدد التفاوض مع هذا الشريك الفرنسي القادم من مدينة نيس التي ترتبط بمدينة سوسة بعلاقات توأمة من اجل اقناعه بالمشاركة في كرنفال اوسو سواء خلال الشهر القادم او السنة القادمة.
ويعتبر كرنفال أوسو من أقدم الكرنفالات بالمنطقة المتوسطية ويحتفل به أهالي سوسة وضيوفها كل صيف من كل عام ولكنه شهد غيابا دام 4 سنوات تواصلت من 2011 الى غاية 2015 وذلك لاسباب سياسية وامنية وتنظيمية ومادية.
وبحسب المؤرخين فان كرنفال "أوسو" كان يقام منذ العهد الفينيقي على شرف إلاه البحر "اغسطس" ورغم تعاقب الحضارات على مدينة سوسة الساحلية فقد بقي كرنفال "أوسو" البصمة التي تميز المدينة.
وارجع جلال تفيفحة في تصريح لمراسل "وات" بسوسة يوم الجمعة سبب تأجيل كرنفال أوسو الى رفض الشريك الفرنسي المالك للدمى العملاقة والمشرف على اطلاق الشماريخ عن المشاركة في تأثيث الكرنفال بسبب التأخر في خلاص مستحقاته المالية بعنوان السنة الماضية لمدة ناهزت 7 اشهر وفق قوله.
وبين أن الشريك الفرنسي هو الوحيد المؤهل لإطلاق الشماريخ وتسيير العربات والدمى العملاقة وذلك بما يتوفر لديه من مختصين وتقنيين وذلك بعد الترخيص من وزارتي الدفاع والداخلية.
وتوجه رئيس جمعية استعراض أوسو بالشكر والتقدير الى السلطة الجهوية بسوسة التي بذلت كل ما في وسعها من اجل التعجيل بصرف المستحقات المالية للشريك الفرنسي في اجالها مؤكدا ان سبب التأخير يعود الى تعطل تحويل الاعتمادات المالية التي رصدتها الجمعية لفائدة شريكها الفرنسي بسبب طول الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي وفق تعبيره.
كما أكد أن جمعية استعراض اوسو بصدد التفاوض مع هذا الشريك الفرنسي القادم من مدينة نيس التي ترتبط بمدينة سوسة بعلاقات توأمة من اجل اقناعه بالمشاركة في كرنفال اوسو سواء خلال الشهر القادم او السنة القادمة.
ويعتبر كرنفال أوسو من أقدم الكرنفالات بالمنطقة المتوسطية ويحتفل به أهالي سوسة وضيوفها كل صيف من كل عام ولكنه شهد غيابا دام 4 سنوات تواصلت من 2011 الى غاية 2015 وذلك لاسباب سياسية وامنية وتنظيمية ومادية.
وبحسب المؤرخين فان كرنفال "أوسو" كان يقام منذ العهد الفينيقي على شرف إلاه البحر "اغسطس" ورغم تعاقب الحضارات على مدينة سوسة الساحلية فقد بقي كرنفال "أوسو" البصمة التي تميز المدينة.
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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|Demi Finale
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|Tunisie
|Algerie
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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