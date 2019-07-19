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الدورة التاسعة لمهرجان انماء بالمعمورة من 20 جويلية الى 4 أوت 2019

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - ستعيش مدينة المعمورة بداية من يوم الغد 20 جويلية وإلى غاية يوم أوت على وقع فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان انماء الذي تنظمه جمعية انماء بالمعمورة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والمصالح الادارية الجهوية والمحلية.

يسعى مهرجان انماء منذ انبعاثه الى تطوير تظاهرة تنشيطية تجمع بين ابعاد متكاملة ففيها الثقافي والتنموي والبيئي والتنشيطي الترفيهي بهدف تعزيز صورة المعمورة كمدينة بيئية سياحية خاصة وانها تعرف بعاصمة الاصطياف العائلي بالنظر الى عدد العائلات التي تقبل عليها صيفا من مختلف جهات الجمهورية للاستمتاع بشواطئها وبهدوئها وبجمال محيطها وبيئتها.
ولذلك فقد حرصت هيئة تنظيم مهرجان انماء الى تؤثث فقرات دوراتها المتتالية ببرمجة متنوعة تقوم على تثمين المخزون الثقافي بمجموعة من الورشات الحرفية وبمعرض للصناعات التقليدية بمشاركة اكثرمن 70 حرفي وبمعرض " بيت المونة" الذي يعرف بخصوصيات الاكلات التقليدية والبهارات التي تستعمل في الوطن القبلي فضلا عن برمجة مجموعة من الانشطة الرياضية البحرية والشاطئية.


وسيتم افتتاح هذه الدورة التي ستحتضن ابرز فقراتها القرية السياحية بالمعمورة باستعراض بشوارع المدينة وبافتتاح معرض الصناعات التقليدية على ان تختتم بسهرة لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الشطرنج والمسابقات الرياضية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من السهرات الفنية من بينها عرض للفنان ريان يوسف في شهرة 21 جويلية و عرض لفرقة "ماما افريكا" يوم 22 جويلية وعرض موسيقي "اللمة" لمجموعة دي موزيكا في سهرة 23 جويلية بالاضافة الى عرض للفنانة منيرة حمدي في سهرة 25 جويلية.

ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من الورشات التنشيطية اليومية للاطفال بالاضافة الى تنظيم ندوة علمية حول "تراث بلاد الشط من نابل الى المعمورة" يؤثثها المؤرخ يحي الغول على ان يتم في سهرة 30 تنظيم سهرة الاكلة التقليدية.

  
  
     
  
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  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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