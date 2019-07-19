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بطولة العالم للاواسط للكرة الطائرة ( البحرين 2019 ) فوز منتخب تشيكيا على نظيره التونسي 3-صفر

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - انهزم المنتخب التونسي للاواسط للكرة الطائرة اليوم امام نظيره التشيكي بنتيجة (0-3) في الجولة الثانية من بطولة العالم للكرة الطائرة للاواسط المقامة بالمنامة ( البحرين).

وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي (21/25-21/25-21/25) ويلاقي المنتخب التونسي نظيره الروسي في الجولة الثالثة من الدولار الاول غدا السبت ( س 09.30- صباحا ).



  
  
     
  
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Special can 201
    20:00: Sénégal - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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