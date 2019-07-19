بطولة العالم للاواسط للكرة الطائرة ( البحرين 2019 ) فوز منتخب تشيكيا على نظيره التونسي 3-صفر

Vendredi 19 Juillet 2019



وات

- انهزم المنتخب التونسي للاواسط للكرة الطائرة اليوم امام نظيره التشيكي بنتيجة (0-3) في الجولة الثانية من بطولة العالم للكرة الطائرة للاواسط المقامة بالمنامة ( البحرين).وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي (21/25-21/25-21/25) ويلاقي المنتخب التونسي نظيره الروسي في الجولة الثالثة من الدولار الاول غدا السبت ( س 09.30- صباحا ).