فور عودته من الكان طه ياسين الخنيسي يحتفل بعقد قرانه

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- احتفل لاعب الترجي و المنتخب الوطني التونسي طه ياسين الخنيسي ليلة الخميس 17 جويلية 2019 بعقد قرانه بحضور عدد من اللاعبين.ودخل اللاعب الى القفص الذهبي بعد يوم فقط من انتهاء اخر مباراة لتونس في بطولة امم افريقيا المقامة في مصر والتي شارك فيها الخنيسي.