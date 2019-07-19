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ارتفاع قتلى تفجير جامعة كابول إلى 8

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
الأناضول - ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع أمام جامعة كابول الأفغانية، الجمعة، من اثنين إلى 8 أشخاص، بحسب التقديرات الأولية.

وقال متحدث وزارة الصحة، وحيد الله ميار، إن تفجيرا وقع أمام الحرم الجامعي أثناء دخول عدد من الطلاب إلى الامتحانات، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.


وأكد ميار أن التفجير أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

من جانبها قالت شرطة كابول إن التفجير نُفّذ عبر استخدام متفجرة مغناطيسية يدوية الصنع.

فيما لم تتبن بعد أي جهة التفجير.




  
  
     
  
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 9 3 3 0 0 5
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Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
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