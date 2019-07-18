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ظريف: لا معلومات لدينا بشأن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية بمضيق هرمز

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
الأناضول - نيويورك/محمد طارق - قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده "ليس لديها معلومات" بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بمكتب الأخير بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.


وكان الوزير الإيراني يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تعليقه على حديث ترامب في وقت سابق اليوم، عن إسقاط البحرية الأمريكية طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، عندما اقتربت من سفينة أمريكية.

وقال ظريف للصحفيين: "لا معلومات لدينا بشأن اننا خسرنا طائرة مسيرة اليوم".

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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