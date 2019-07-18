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عشية نهائي ''كان 2019''.. الرئيس الجزائري يلتقي ''محاربي الصحراء'' بالقاهرة

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
الأناضول - V - التقى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الخميس، أعضاء منتخب بلاده "محاربي الصحراء"؛ عشية نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، الجمعة، بستاد القاهرة.

وبثت فضائية "النهار" الجزائرية، مقاطع مصورة، للقاء الرئيس بن صالح، ببعثة المنتخب الجزائري بالقاهرة.


وجاءت الزيارة، لمؤازرة "الخضر" قبيل انطلاق نهائي "كان 2019"، الذي سيجمعهم مع المنتخب السنغالي.

إلى ذلك، توافد الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي جماهير جزائرية لمساندة منتخب بلادهم في نهائي البطولة.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، عن مصادر بالمطار، قولها إن السلطات الجزائرية تنقل المشجعين بواسطة 28 طائرة مدنية وعسكرية.

وتحمل الطائرات الجزائرية حوالي 5 آلاف من مشجعي "محاربي الصحراء"، وفق المصدر السابق.

وفي وقت سابق الخميس، التقى الرئيس بن صالح، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارته الخارجية الأولى.

ويتزامن تألق المنتخب الجزائري في البطولة مع ما يشبه الانسداد السياسي في البلاد، في ظل تواصل انتفاضة شعبية بلغت شهرها الخامس.

وأطاحت تلك الانتفاضة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وهي متواصلة للمطالبة برحيل رموز نظامه، وضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة.

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، أعلن البرلمان الجزائري رسميا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي بن صالح (78 عاما) رئاسة الدولة مؤقتاً.

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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