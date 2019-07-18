صفاقس:الدورة 27 لمهرجان عروس البحر بقرقنة من 22 جويلية إلى 8 اوت

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- تقام اادورة 27 لمهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة يوم 22 جويلية الجاري لتتواصل إلى الثامن من اوت القادم .وقد حرصت هيئة المهرجان على وضع برنامج في اطار رؤية استشرافية تهدف إلى تدويل المهرجان وتطويره قصد مزيد التعريف بجزيرة قرقنة وتحويلها إلى قطب سياحي، وفق ما ورد خلال ندوة صحفية تم عقدها عشية اليوم الخميس بعرض البحر .وسيقع التعريف بالمهرجان باستعراض فني تحت عنوان "كيرانيس"، وهي التسمية القديمة لجزيرة قرقنة، وذلك يوم 22 جويلية الجاري .ويتضمن الاستعراض عرضا فنيا للفن الشعبي القرقني يؤمنه الفنان فتحي غرس الله رفقة أكثر من 50 عازفا.وسيفتتح المهرجان رسميا يوم 25 جويلية بعرض فني تحييه "امينة فاخت"، وتتخلله قراءات شعرية للشاعر الهادي القمري.ويلتقي جمهور مهرجان عروس البحر يوم 29 جويلية بالفنان "صابر الرباعي" ومع المطرب العربي " وائل جسار" يوم 30 جويلية.وسيكون رواد الفن الشعبي على موعد مع الفنان "سمير لوصيف" يوم 2 اوت القادم.وللاطفال والشباب نصيب في برنامج الدورة 27 لمهرجان عروس البحر ، حيث أعدت هيئة المهرجان "يوم الطفل" الذي سيتضن عديد الفقرات واللوحات الفنية المحلية وذلك إلى جانب تنظيم سهرة للراب .وسيكون عشاق الفن الرابع على موعد يوم 6 اوت القادم مع مسرحية "دوبل فاس" لكريم الغربي وبسام الحمراوي وذلك قبل أن يسدل الستار عن الدورة 27 لمهرجان عروس البحر يوم 8 اوت بسهرة "ابداعات قرقنية" تضم فنانين وفنانات من جزيرة قرقنة.وافاد مدير المهرجان "راشد شعور" بأنه رغم الاعلان عن تخصيص 300 الف دينار من طرف وزارة الثقافة لهذا المهرجان غير ان إدارة المهرجان لم تتسلم الى حد الان اي مبلغ مضيفا أن سعي الهيئة آلى تدويل المهرجان لن يتجسد إلا بتشييد مسرح صيفي وذلك تفعيلا لوعود وزير الشؤون الثقافية وفق قوله.