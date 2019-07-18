قدم: العدالة السعودي يتعاقد مع الحارس التونسي المثلوثي لموسم واحد

Jeudi 18 Juillet 2019



الأناضول

- أعلن نادي العدالة السعودي (الصاعد حديثًا لدوري المحترفين)، الخميس، تعاقده مع الحارس الكروي التونسي أيمن المثلوثي.ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "تم التعاقد مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي، لمدة موسم واحد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.وقضى المثلوثي معظم مسيرته الكروية في تونس، حيث انتقل للنجم الساحلي من الإفريقي عام 1999.ولعب المثلوثي حوالي 19 عامًا مع النجم الساحلي قبل العودة للإفريقي مجددًا، كما سبق له خوض تجربة احترافية في نادي الباطن السعودي.ويتواجد العدالة لأول مرة في تاريخه للدوري السعودي للمحترفين، بعد أن نجح في خطف المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي.