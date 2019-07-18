احمد احمد يستبعد معارضيه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي عن مواقع القرار

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الخميس في اجتماعها في القاهرة قرارات اعتبرتها بعض وسائل الاعلام استبعادا لمعارضي سياسة احمد احمد في ادارة الاتحاد الافريقي وتعزيزا لمواقع بعض الاعضاء في الاتحاد حيث تم تعيين كونستان عماري من الكونغو الديمقراطية نائبا أول للرئيس، بدلا من النيجيري أموجو بينيك، وداني جوردان من جنوب إفريقيا نائبا ثالثا.كما تمت تسمية كونستان عماري أيضا رئيسا للجنة الأندية بدلا من التونسي طارق البوشماوي، وأحمد أحمد رئيسا للجنة مسابقة كأس الأمم الإفريقية بدلا من النيجيري أموجو بينيك ومن جهة اخرى تم تعيين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائبا ثانيا للملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف". وكان لقجغ يشغل منصب النائب الثالث لرئيس الكاف.ويرى ملاحظون ان الازمة التي عرفها الاتحاد الافريقي لكرة القدم في جوان الماضي والانقسام داخل هيئته التنفيذية حول قراره باعادة مباراة اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا بين الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي رمت بظلالها على قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي اليوم في القاهرة.ويذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم قاطعت اشغال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم .