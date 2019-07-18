Jeudi 18 Juillet 2019



الأناضول

- أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون 2021 عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية.وأسفرت المجموعة الأولى عن وقوع مالي مع منتخبات غينيا وناميبيا مع الفائز من لقاء ليبيريا وتشاد، بينما ضمت الثانية منتخبات بوركينا فاسو وأوغندا ومالاوي بالإضافة إلى الفائز من لقاء جنوب السودان مع سيشيل.وضمت المجموعة الثالثة منتخبات غانا وجنوب إفريقيا والسودان بالإضافة إلى الفائز من لقاء موريشيوس مع ساوتامي، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الكونغو الديمقراطية والغابون وأنغولا بالإضافة إلى الفائز من لقاء جيبوتي مع غامبيا.وضمت المجموعة الخامسة منتخبات المغرب وموريتانيا وإفريقيا الوسطى وبوروندي، بينما جاء المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة مع الرأس الأخضر وموزمبيق ورواندا.وشهدت المجموعة السابعة منتخبات مصر وكينيا وتوغو وجزر القمر، بينما وقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة مع زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا، وسيلعب المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة مع الكونغو وغينيا بيساو وسواتيني.ووقع المنتخب التونسي في المجموعة العاشرة مع شقيقه العربي ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، بينما ضمت المجموعة الحادية عشر منتخبات كوت ديفوار والنيجر ومدغشقر وإثيوبيا، بينما وقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية عشر مع بنين وسيراليون وليسوتو.وقسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 5 مستويات، حيث يضم كل من المستويات الأول والثاني والثالث 12 منتخبًا، بينما يضم كل من المستوى الرابع والخامس 8 منتخبات فقط.ومن المقرر أن تلعب منتخبات المستوى الخامس مواجهات مباشرة مع بعضها البعض (4 مواجهات)، على أن تنضم المنتخبات الأربعة الفائزة للمستوى الرابع ليصبح 12 منتخبًا.وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الإفريقية.وتنطلق التصفيات التأهيلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل قبل أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".