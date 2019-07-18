احمد احمد يهدد بنقل مقر الاتحاد الافريقي خارج مصر

Jeudi 18 Juillet 2019



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- عقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم بالقاهرة اشغال الدورة 41 من الجمعية العمومية للاتحاد بحضور جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وممثلين عن الجامعات الوطنية المحلية وفي غياب ممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم التي قررت مقاطعة الاجتماع وقال احمد احمد بالمناسبة ان المناطق التابعة للاتحاد الافريقي ستصبح مكاتب قارة من اجل اطلاق برامج حاسمة لتنمية كرة القدم في القارة الافريقية واعلن ان الاتحاد الدولي "فيفا" سيخصص منحة بمليون دولار سنويا لتنمية هده المناطق التي ستستفيد ايضا من منحة سنوية من الاتحاد الافريقي ( كاف) بقيمة 500 الف دولار لكل منطقة كما اعلن احمد انه سيتم الترفيع في المنحة السنوية للجامعات الوطنية من 100 الف دولار الىى 200 الف دولار مضيفا انه سيتم الترفيع كذلك في المنحة المسندة للحكام و الرسميين من اجل اعطاء ديناميكية جديدة لانشطة الاتحاد الافريقي وطلب تدخل رئيس الفيفا من أجل تحصين مقر الكاف قانونيا في مصر، وقال: " الكاف ليس اتحادا محلياً يحكمه القانون المصري أو هيكل قاري له وضع قانوني، وهذا وضع خطير، وأستغيث بكم لتغييره، وما حدث معي في باريس دليل على ذلك، ولا ألوم فرنسا على ما حدث ".وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت مؤخراً لأحمد أحمد خلال تواجده في باريس اتهامات بتورطه في شبهات فساد بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهدد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بنقل مقر الاتحاد من مصر، على خلفية صعوبات في حصول موظفي الاتحاد الأجانب على تأشيرات الدخول وقال إن الموظفين الأجانب للاتحاد الأفريقي "لا يحصلون على تأشيرة عمل ويلجؤون إلى التأشيرات السياحية مما يدفعنا للتفكير إلى نقل مقر الكاف من مصر" .