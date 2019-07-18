Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ha-Ollek-Eh  

اختراع.. سروال بسروالين... كاتم للصوت ... مضاد للرائحة !

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - ضمن مسابقة ''المشاريع والأعمال الناشئة'' قدّم مواطن عربي اختراع سروالا بسروالين للرجال دون النساء، يتميز بخاصيتين، فهو مضاد للرائحة من جهة وكاتم للصوت من جهة ثانية...

هذا ''المخترع'' سجل براءة الإختراع في الغرفة التجارية ، ويخطط لبناء خط إنتاج قبل أن تبدأ الصين بتصنيع السروال الجديد،... وعرض كل ذلك في لقاء تلفزيوني على إحدى الفضائيات.



  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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