اختراع.. سروال بسروالين... كاتم للصوت ... مضاد للرائحة !

Jeudi 18 Juillet 2019



باب نات

- ضمن مسابقة ''المشاريع والأعمال الناشئة'' قدّم مواطن عربي اختراع سروالا بسروالين للرجال دون النساء، يتميز بخاصيتين، فهو مضاد للرائحة من جهة وكاتم للصوت من جهة ثانية...هذا ''المخترع'' سجل براءة الإختراع في الغرفة التجارية ، ويخطط لبناء خط إنتاج قبل أن تبدأ الصين بتصنيع السروال الجديد،... وعرض كل ذلك في لقاء تلفزيوني على إحدى الفضائيات.