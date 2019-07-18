اليابان.. مصرع 23 شخصا بحريق في استديو لإنتاج الأفلام

Jeudi 18 Juillet 2019
الأناضول - كيوتو - لقى 23 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون، الخميس، إثر اندلاع حريق داخل استوديو لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة، بمدينة كيوتو اليابانية.
وقال ساتوشي فوجيوارا، مسؤول بقطاع الدفاع المدني، إنّ "23 شخصا لقوا مصرعهم إثر الحريق، فيما أصيب عشرات، بعضهم في حالة حرجة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
كما أشار "فوجيوارا" إلى فقدان التواصل مع نحو 18 شخصا، لافتا أنّ المعلومات ما زالت غير مؤكدة حول ما إذا كانوا على رأس عملهم اليوم داخل المبنى أم لا.
ولم تعلن السلطات اليابانية حتى الساعة (7:00 ت.غ) الأسباب الفعلية للحريق.
غير أن الوكالة الأمريكية أشارت أن شبهات تدور حول وقوف شخص ما وراء الواقعة، وأنه حاليا بين المصابين.
وقال ساتوشي فوجيوارا، مسؤول بقطاع الدفاع المدني، إنّ "23 شخصا لقوا مصرعهم إثر الحريق، فيما أصيب عشرات، بعضهم في حالة حرجة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
كما أشار "فوجيوارا" إلى فقدان التواصل مع نحو 18 شخصا، لافتا أنّ المعلومات ما زالت غير مؤكدة حول ما إذا كانوا على رأس عملهم اليوم داخل المبنى أم لا.
ولم تعلن السلطات اليابانية حتى الساعة (7:00 ت.غ) الأسباب الفعلية للحريق.
غير أن الوكالة الأمريكية أشارت أن شبهات تدور حول وقوف شخص ما وراء الواقعة، وأنه حاليا بين المصابين.
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|Tunisie
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|Tunisie
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Par:weldtounes (Tunisia )
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