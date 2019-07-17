Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Jafnouhou  

آلان جيريس: الإرهاق وراء ضياع برونزية أمم إفريقيا

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - يرى الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لتونس، إن الإرهاق هو السبب الرئيسي وراء الفشل في انتزاع برونزية بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

جاءت تصريحات غيريس عقب هزيمة تونس من نيجيريا بهدف دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.


وفي تصريح تليفزيوني، الأربعاء، قال غيريس "اللاعبون عانوا من الإرهاق الجسدي وبعض الإصابات في مباراة نيجيريا".

وأضاف "رأينا غياب كثير من اللاعبين بسبب اللإصابة، وعدم جاهزية آخرين".

واختتم غيريس تصريحاته بالقول "المباراة كانت صعبة، وتلقينا هدفًا مرة أخرى نتيجة خطأ، هذا مؤسف وبعد ذلك خرجت المباراة من أيدينا".

  
  
     
  
festival-e08da201c0bfffd73dcd414b0c41f95e-2019-07-17 22:56:01






0 de 0 commentaires pour l'article 185928



Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria(0-1) ...
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الأربعاء 17 جويلية 2019 | 14 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:26
25°
 24° % 61 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-2334°-2234°-2235°-2534°-23
  • Avoirs en devises
    16278,8

  • (17 juill)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,23043 DT        1$ =2,87270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juill)   236,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563403180|185928 180|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires