آلان جيريس: الإرهاق وراء ضياع برونزية أمم إفريقيا

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - يرى الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لتونس، إن الإرهاق هو السبب الرئيسي وراء الفشل في انتزاع برونزية بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
جاءت تصريحات غيريس عقب هزيمة تونس من نيجيريا بهدف دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وفي تصريح تليفزيوني، الأربعاء، قال غيريس "اللاعبون عانوا من الإرهاق الجسدي وبعض الإصابات في مباراة نيجيريا".
وأضاف "رأينا غياب كثير من اللاعبين بسبب اللإصابة، وعدم جاهزية آخرين".
واختتم غيريس تصريحاته بالقول "المباراة كانت صعبة، وتلقينا هدفًا مرة أخرى نتيجة خطأ، هذا مؤسف وبعد ذلك خرجت المباراة من أيدينا".
جاءت تصريحات غيريس عقب هزيمة تونس من نيجيريا بهدف دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وفي تصريح تليفزيوني، الأربعاء، قال غيريس "اللاعبون عانوا من الإرهاق الجسدي وبعض الإصابات في مباراة نيجيريا".
وأضاف "رأينا غياب كثير من اللاعبين بسبب اللإصابة، وعدم جاهزية آخرين".
واختتم غيريس تصريحاته بالقول "المباراة كانت صعبة، وتلقينا هدفًا مرة أخرى نتيجة خطأ، هذا مؤسف وبعد ذلك خرجت المباراة من أيدينا".
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
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|Tunisie
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Par:essoltan (France )
Sur: على خلفية انتخابات باردو، بنديرمان يهدد بمقاضاة النهضة