العراق: مقتل موظف في القنصلية التركية بإطلاق نار في أربيل وأنقرة تتوعد بالرد

Mercredi 17 Juillet 2019



فرانس 24

- أكدت وزارة الخارجية التركية الأربعاء مقتل "موظف"، يرجح أنه دبلوماسي، في قنصليتها في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، في هجوم مسلح. وعقب الاعتداء توعدت الرئاسة التركية بالرد.وتضمن بيان الوزارة أن الموظف "استشهد" إثر هجوم وقع أمام القنصلية. وكان مصدر في الشرطة العراقية قال في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية إن ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي قتلوا في إطلاق نار على مطعم في أربيل.ولم تعلن إلى حد الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ونفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.وشنت تركيا المجاورة للعراق، هجوما جويا وبريا على منطقة جبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا "منظمة إرهابية".وتوعدت تركيا بالقيام بـ "الرد المناسب" على الهجوم وفق ما أعلن الناطق باسم الرئاسة. حيث كتب إبراهيم كالين على تويتر "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان" لكن بدون تحديد من يقف وراء الهجوم.فرانس24/ أ ف ب