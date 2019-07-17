Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Qareat Alfengan  

العراق: مقتل موظف في القنصلية التركية بإطلاق نار في أربيل وأنقرة تتوعد بالرد

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
فرانس 24 - أكدت وزارة الخارجية التركية الأربعاء مقتل "موظف"، يرجح أنه دبلوماسي، في قنصليتها في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، في هجوم مسلح. وعقب الاعتداء توعدت الرئاسة التركية بالرد.

وتضمن بيان الوزارة أن الموظف "استشهد" إثر هجوم وقع أمام القنصلية. وكان مصدر في الشرطة العراقية قال في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية إن ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي قتلوا في إطلاق نار على مطعم في أربيل.


ولم تعلن إلى حد الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ونفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.

وشنت تركيا المجاورة للعراق، هجوما جويا وبريا على منطقة جبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا "منظمة إرهابية".

وتوعدت تركيا بالقيام بـ "الرد المناسب" على الهجوم وفق ما أعلن الناطق باسم الرئاسة. حيث كتب إبراهيم كالين على تويتر "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان" لكن بدون تحديد من يقف وراء الهجوم.


فرانس24/ أ ف ب

  
  
     
  
festival-186a02fb0d6d5532cd6086c27bbe9c5e-2019-07-17 20:49:50






0 de 0 commentaires pour l'article 185924



Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria(0-1) ...
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الأربعاء 17 جويلية 2019 | 14 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:26
24°
 24° % 69 :الرطــوبة
تونــس 21°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-2134°-2234°-2235°-2534°-23
  • Avoirs en devises
    16278,8

  • (17 juill)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,23043 DT        1$ =2,87270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juill)   236,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563397769|185924 419|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires