تشكيلة المنتخب الوطني ضد المنتخب النيجيري

Mercredi 17 Juillet 2019
التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي في لقاءه الترتيبي اليوم ضد المنتخب النيجيري على ملعب السلام بالقاهرة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس:
معز بن شريفية ـ محمد دراغر- أسامة الحدّادي ـ ياسين مرياح ـ نسيم هنيد ـ الياس السخيري ـ غيلان الشعلاليـي- الفرجاني ساسي ـ أنيس البدري ـ طه ياسين الخنيسي ـ وهبي الخزري.
معز بن شريفية ـ محمد دراغر- أسامة الحدّادي ـ ياسين مرياح ـ نسيم هنيد ـ الياس السخيري ـ غيلان الشعلاليـي- الفرجاني ساسي ـ أنيس البدري ـ طه ياسين الخنيسي ـ وهبي الخزري.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 21:05 وطفة بلعيد مستشارة لدى يوسف الشاهد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:24
|19:39
|16:16
|12:32
|05:13
|03:26
|
27°
|27°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-22
|34°-22
|34°-23
|35°-24
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
(129 031) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 718) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 148) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 312) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 76 187) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 269) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 52 271) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 399) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 254) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 836) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 831) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 145) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 368) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 559) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 942) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 39 310) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 39 222) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 38 955) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 604) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 264) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:aziz75 (France )
Sur: الجورازاليم بوست تشيد بأول مرشّح تونسي للرئاسة يدعم إسرائيل