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تشكيلة المنتخب الوطني ضد المنتخب النيجيري

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي في لقاءه الترتيبي اليوم ضد المنتخب النيجيري على ملعب السلام بالقاهرة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس:
معز بن شريفية ـ محمد دراغر- أسامة الحدّادي ـ ياسين مرياح ـ نسيم هنيد ـ الياس السخيري ـ غيلان الشعلاليـي- الفرجاني ساسي ـ أنيس البدري ـ طه ياسين الخنيسي ـ وهبي الخزري.


  
  
     
  
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Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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