تشكيلة المنتخب الوطني ضد المنتخب النيجيري

Mercredi 17 Juillet 2019



التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي في لقاءه الترتيبي اليوم ضد المنتخب النيجيري على ملعب السلام بالقاهرة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس:معز بن شريفية ـ محمد دراغر- أسامة الحدّادي ـ ياسين مرياح ـ نسيم هنيد ـ الياس السخيري ـ غيلان الشعلاليـي- الفرجاني ساسي ـ أنيس البدري ـ طه ياسين الخنيسي ـ وهبي الخزري.