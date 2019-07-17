يوسف الشاهد لمواطن جزائري : أحنا البلاد الوحيدة في العالم اللي تخسر نصف نهائي وتلعب نهائي

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- جدت الأربعاء 17 جويلية محادثة طريفة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأحد المواطنين الجزائريين .و نوه المواطن الجزائري بالدولة التونسية قائلا " نحن نحب تونس ونعتبر نفسنا في بلدنا"، فرد رئيس الحكومة بالقول " نحن شعب واحد".وتابع يوسف الشاهد " أحنا البلاد الوحيدة في العالم اللي تخسر نصف نهائي وتلعب نهائي"، وذلك في اشارة لتأهل المنتخب الجزائري لنهائي الكأس الأفريقية.