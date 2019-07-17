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صعود تصحيحي لأسعار النفط بعد هبوط حاد الثلاثاء

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، بعد هبوط حاد في ختام تعاملات الثلاثاء، مع ورود بيانات أمريكية أولية سلبية.

وقال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجع بنحو 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات تقترب من هبوط بـ 3 ملايين برميل.


وتصدر خلال وقت لاحق، الأربعاء، البيانات الرسمية لمخزونات النفط الخام عن الأسبوع الماضي، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة (07:26 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.45 بالمئة أو 29 سنتا إلى 64.66 دولارا للبرميل.

وأسعار عقود برنت المسجلة اليوم، هي الأدنى منذ أسبوع، فيما بلغت في متوسط جلسة الثلاثاء، 66.67 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.24 بالمئة أو 14 سنتا إلى 57.74 دولارا للبرميل.

  
  
     
  
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Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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