حزب النهضة... شكر الله سعيكم

Mercredi 17 Juillet 2019
بقلم/ منجي باكير
المرارة الكبرى أنّ ما حُسب على انه حزب الغلابى و المقهورين يظهر اليوم من خلال - تصفيات - المركز للقوائم الانتخابية أنه - اصبح - حزبا بورجوازي المظهر ، إنتقائي الترشيحات ، و قاطعا مع مُثل و قيم التأسيس ، حزب النهضة لفَظ رصيده و مناضليه و ما حملوا و ما حُمّلوا ليفتح - شقوقا - يسرّب من خلالها توجها آخر و وجوها آخرى و ( نوعية نضالية! ) أخرى ،،، حزب النهضة لم يعد يسع عذابات مناضليه و لم يعد قادرا على تزيين واجهته بابنائه ( اهل الصُّفّة ) فاختار - أو أُجبر - على تقديم - فاترينة - جديدة لا يهم ماضي اصحابها بقدر ما يهم ( فاعليتهم ) في المشهد السياسي القادم .... راس حزب النهضة اختار و خيّر هذا و ترك للقواعد و - المُسقطين - من القوائم و من بقي له بقية امل في حزب النهضة ، ترك لهم ارسالية صوتية في مركز النداء : ( شكر الله سعيكم ) ...
المرارة الكبرى أنّ ما حُسب على انه حزب الغلابى و المقهورين يظهر اليوم من خلال - تصفيات - المركز للقوائم الانتخابية أنه - اصبح - حزبا بورجوازي المظهر ، إنتقائي الترشيحات ، و قاطعا مع مُثل و قيم التأسيس ، حزب النهضة لفَظ رصيده و مناضليه و ما حملوا و ما حُمّلوا ليفتح - شقوقا - يسرّب من خلالها توجها آخر و وجوها آخرى و ( نوعية نضالية! ) أخرى ،،، حزب النهضة لم يعد يسع عذابات مناضليه و لم يعد قادرا على تزيين واجهته بابنائه ( اهل الصُّفّة ) فاختار - أو أُجبر - على تقديم - فاترينة - جديدة لا يهم ماضي اصحابها بقدر ما يهم ( فاعليتهم ) في المشهد السياسي القادم .... راس حزب النهضة اختار و خيّر هذا و ترك للقواعد و - المُسقطين - من القوائم و من بقي له بقية امل في حزب النهضة ، ترك لهم ارسالية صوتية في مركز النداء : ( شكر الله سعيكم ) ...
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:Shadow (Tunisia )
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