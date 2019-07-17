حزب النهضة... شكر الله سعيكم

Mercredi 17 Juillet 2019



المرارة الكبرى أنّ ما حُسب على انه حزب الغلابى و المقهورين يظهر اليوم من خلال - تصفيات - المركز للقوائم الانتخابية أنه - اصبح - حزبا بورجوازي المظهر ، إنتقائي الترشيحات ، و قاطعا مع مُثل و قيم التأسيس ، حزب النهضة لفَظ رصيده و مناضليه و ما حملوا و ما حُمّلوا ليفتح - شقوقا - يسرّب من خلالها توجها آخر و وجوها آخرى و ( نوعية نضالية! ) أخرى ،،، حزب النهضة لم يعد يسع عذابات مناضليه و لم يعد قادرا على تزيين واجهته بابنائه ( اهل الصُّفّة ) فاختار - أو أُجبر - على تقديم - فاترينة - جديدة لا يهم ماضي اصحابها بقدر ما يهم ( فاعليتهم ) في المشهد السياسي القادم .... راس حزب النهضة اختار و خيّر هذا و ترك للقواعد و - المُسقطين - من القوائم و من بقي له بقية امل في حزب النهضة ، ترك لهم ارسالية صوتية في مركز النداء : ( شكر الله سعيكم ) ...