السعودية..أمر ملكي باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - الرياض - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمرا ملكيا باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، لأداء فريضة الحج.
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن العاهل السعودي وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
يأتي ذلك ضمن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا".
وأوضحت أن "استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل".
ووصل عدد حجاج بيت الله الحرام، الموسم الماضي، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية نهائية.
ومنتصف مارس/آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم في الواقعة التي أثارت تنديدا تركيا ودوليا وإسلاميا واسعا.
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن العاهل السعودي وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
يأتي ذلك ضمن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا".
وأوضحت أن "استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل".
ووصل عدد حجاج بيت الله الحرام، الموسم الماضي، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية نهائية.
ومنتصف مارس/آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم في الواقعة التي أثارت تنديدا تركيا ودوليا وإسلاميا واسعا.
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:Shadow (Tunisia )
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